“Una vida plena”, el libro que lucha contra el ELA

En junio de 2020, el exfutbolista Juan Carlos Unzué, anunciaba que sufría ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que no tiene cura ni tratamiento.

Cuando lo anunció públicamente, al cabo de unas horas, también se lo contó a Julia Otero en “Julia en la Onda” y ya entonces sonaba animoso y enérgico, como lo hace en su nuevo libro, “Una vida plena”.

Con un tridente de periodistas deportivos, como Ramón Besa, Marcos López y Luis Martín, Juan Carlos ha emprendido este proyecto donde intenta dar visibilidad a su enfermedad, la cual, según expresa en el libro, sufren 4.000 personas en este país: “El mercado de fichaje tiene mucho movimiento. Cada día sumamos tres caras nuevas al equipo y perdemos otras tres a causa del ELA”.

“Más allá de entretener, con el libro pretendo conseguir que los derechos de autoría vayan para la investigación de la ELA, mediante la Fundación Luzon”, ha confesado el exfutbolista.

“Con esta visibilidad que me dais, pretendo hacer un equipo más amplio, más fuerte y ojalá, tengo la esperanza, de que nuestro volumen, sea mayor y remueva las conciencias de las personas que pueden cambiar las cosas”, ha pedido Unzué, quien ha recalcado que este tipo de enfermedades, no solo afectan al paciente, sino también al entorno”.

¿Cómo se lleva el exfutbolista con su cuerpo?

“Trato de llevarme con mi cuerpo lo mejor posible”, ha asegurado Juan Carlos.

“A veces de forma irónica digo que no he calculado bien las pilas alcalinas que he tenido y que podía haber guardado un poquito más para alargar esto. Pero luego me viene ese punto de decir: que me quiten lo bailao, que la pasión con la que he vivido tantos años es impagable”.

Un mensaje para Julia Otero

Juan Carlos Unzué no ha dudado en mandarle todo su cariño a Julia Otero mediante su intervención en el programa: “Le quiero enviar todo el ánimo y la fuerza, que además en estos momentos no es poca, por si en algún momento lo necesita, aunque tiene pinta de ser una mujer muy fuerte”.