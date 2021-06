Trucos de aprovechamiento en la cocina

Hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible y para celebrarlo, charlamos con Ana Vega que nos da algunos consejos para aplicar la cocina de aprovechamiento. Nos explica que si se compran zanahorias en la verdulería, tenemos que decirle que no le quiten los tallos verdes, porque estos se pueden limpiar, picar y se utilizan en la ensalada y saben exactamente igual.

Otro de los problemas es que las personas no saben qué alimentos son de temporada y acaban teniendo que tirar mucha comida. Por ello, Vega nos indica que si se nos ponen malos los tomates, hay que freírlos o sofreírlos y después congelarlos. Pero recomienda comprar de temporada porque sino serán alimentos más caros, sabrán peor y con el viaje tan largo que deben experimentar, pierden sabor.

Además, como tip también es no quitar la piel del calabacín, ya que se puede comer. En el caso de las mondas de patata, se pueden hacer al horno con sal y quedan como chips. Y para terminar, hay que fijarse pero no abusar de las fechas de caducidad, no hay problema en comer algo que se haya pasado hace poco.