¿Sería un error no inocular la segunda dosis a los que se han colado en la campaña de vacunación?

LEER MÁS Las enfermedades neurológicas afectan al 60% de los pacientes de coronavirus ingresados

"Simón tiene razón: una vez administrada una dosis se produce una respuesta inmune, pero va bajando en función del tiempo", explica el investigador y virólogo Esteban Domingo. "Si uno va en camino al tener el 100% de inmunidad... desde el punto de vista sanitario es una lástima que estos individuos no pasen a tener el nivel de protección del 100% que daría una segunda dosis", añade.

Si estas personas no están bien inmunizadas, el virus puede fortalecerse. "El virus va mutando y cuando entra en un organismo no entiende de si está muy protegido o no, si entra en un organismo cuya protección es solo parcial, entre todas las variantes que sigue produciendo-el virus muta siempre-", cuenta Domingo. Aún desde el punto de vista más egoísta, lo mejor para toda la población sería vacunar a estos individuos.

¿Está más inmunizado el que ha pasado la enfermedad o el que está vacunado? "Todavía no se sabe, pero en parte la respuesta está en que el virus cambia... luego el virus que me produjo la enfermedad en enero del 2021 puede no ser igual que el que circule en junio. Es algo que sucede continuamente con el virus de la gripe", nos explica el experto.