Salvador Illa: "No formaré gobierno con nadie que tenga como objetivo la independencia"

A dos días de que se abran las urnas en Cataluña, Salvador Illa, candidato del PSC a presidir la Generalitat, asegura que "percibe ilusión de cambio" y admite que ha disfrutado de la campaña. "Es una campaña atípica, falta el contacto con la gente, pero no lo estoy pasando mal", explica. Insiste en su idea de que contra 'Salvador Illa vale todo': "He observado en mis adversarios miedo a cambiar, a aceptar al otro".

'¿Por qué no se hizo un test para detectar si tenía coronavirus?'

Illa argumenta que no se hizo ningún test para el debate porque ha "pedido a las españoles mañana tarde y noche que siguieran los protocolos sanitarios y los test no deben hacerse a capricho, tienen un coste" "Esa misma mañana estuve en TV3 y nadie me pidió un test. Alguien podía querer sacarle punta política, pero me he comportado con coherencia", añade.

'La foto de Colón independentista'

El exministro de Sanidad asegura que el veto de los independentistas Junts, ERC, la CUP y el PDECat le pilló por sorpresa. "Creo que es un error de parte de los independentistas y no conviene a la política catalana... yo no formaré gobierno con nadie que tenga como objetivo la independencia", asegura. Subraya que hacer un escrito "con la única razón de ir contra una formación política socialdemócrata es un error muy grave".

'Abstención'

Ante la posibilidad de que haya mucha abstención en las elecciones del domingo, dice que si se diera este escenario lo más posible es que saquen tajada los más "radicales". Illa considera que si los partidos independentistas tienen los votos suficientes para establecer una alianza "cree que lo harán". En todo caso, el candidato del PSC, considera que "cuanta más participación mejor" y llama a hacerlo: "Votar es seguro, no hay riesgos si se siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias". "Es tan seguro como ir a trabajar, llevar a los niños al colegio, comprar el pan o dar un paseo", insiste el candidato del PSC, que está empatado en las encuestas con ERC y Junts para este domingo.

Sobre sus rivales independentistas asegura que" están muy atenazados por sus propias debilidades". "Cambiar implica un cierto coraje político, es mas fácil seguir en la zona de confort, seguir sin bajarse de un barco que no va a ninguna parte", dice, refiriéndose al independentismo.

Sobre las declaraciones del 1-0 de Casado

"Tiene toda la razón, no debería haberse llegado a ese punto en el 1-0", asegura sobre la opinión del líder popular. "Los últimos 10 años Cataluña son un cierto fracaso colectivo. Quien más sin duda los que se saltaron el estado de derecho... lo más importante es que abramos un tiempo nuevo sin reproches", reflexiona.

"Ahí estaré yo para aburrirles"

¿Qué siente por dentro Salvador Illa cuando le dicen que es aburrido? "En el ámbito personal creo que no lo soy tanto, pero no soy el mejor para juzgarlo. En el profesional intento comportarme como tiene que hacerlo alguien que quiere dedicarse a la política", reflexiona. Si Cataluña necesita algo de aburrimiento, asegura: "ahí estoy yo para proporcionárselo".