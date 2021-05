Roger Torrent: "Exploramos un gobierno en solitario como fórmula para desbloquear la situación"

El presidente del Parlament de Cataluña en la anterior legislatura y uno de los líderes de ERC, Roger Torrent, comenta en Julia la Onda el anuncio que este sábado hizo Pere Aragonés sobre la gobernabilidad de Cataluña.

El vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC a la Presidencia ha propuesto un Govern en minoría pero con "las puertas abiertas" a Junts y con el compromiso de seguir trabajando para restablecer consensos y acuerdos con los partidos independentistas del Parlament.

Además, Aragonés apuesta por celebrar un pleno de investidura lo antes posible, y ha asegurado que iniciará una ronda de contactos con los comuns y con la CUP para buscar apoyos, no así con el PSC de quien no buscará sus votos. Un panorama complejo que puede acabar con una repetición electoral en Cataluña si no hay acuerdo en los próximos 16 días.

Al respecto, Torrent señala que "hay una necesidad imperiosa de tener un Govern ya y es imprescindible ser capaces de celebrar una investidura". "Llevamos 225 días con un gobierno en funciones y no debemos llegar a una nueva convocatoria de elecciones", subraya. En este sentido, comenta que el pasado 14 de febrero, tras las elecciones, el independentismo "consiguió un hito al superar el 50%" y una repetición electoral "pondría en riesgo esta mayoría".

Apoyos para la investidura

Sobre la opción de un gobierno en solitario de ERC, Torrent apoya las palabras de Aragonés y asegura que están explorando "un gobierno en minoría como fórmula factible para desbloquear la situación". Sin embargo, apuestan por conseguir un apoyo parlamentario que sea "lo más amplio posible" y que concuerde con su "agenda republicana".

La incapacidad de llegar a un acuerdo con Junts ha hecho que los republicanos busquen apoyos en otras formaciones y esta misma tarde se reunirán con los comuns. En este sentido, Torrent defiende que su partido "ha demostrado siempre su compromiso con las mayorías independentistas": "lo hicimos votando a Borràs, y nuestra responsabilidad la hemos demostrado cada vez que ha sido necesaria", defiende, aunque reconoce que "ideológicamente" no representan lo mismo: "Nosotros somos un partido de izquierdas que se siente cómodo con políticas transformadoras".

Tampoco se plantean los republicanos buscar los apoyos del PSC, con quienes aseguran que "no negociarán": "Con el PSC no vamos a negociar porque representamos cosas muy diferentes. Estamos en las antípodas".

El Consejo para la República, el principal obstáculo en la negociación con Junts

Torrent ha admitido que el mayor escollo en las negociaciones con el partido de Puigdemont ha sido el Consejo por la República. "El principal problema para encontrar un encaje entre nosotros radica en desde dónde se debe liderar la dirección estratégica del movimiento independentista. Hemos sido muy transparentes y lo hemos puesto encima de la mesa".