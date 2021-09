La Ribeira Sacra, uno de los destinos más reclamados en Galicia, apuesta por un turismo de calidad

Emitimos desde Monforte de Lemos y nos ha acompañado el alcalde y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, quien no ha dudado en mandarle un fuerte abrazo a Julia Otero de parte de todos los monfortinos y le ha deseado que pronto esté con nosotros.

En su intervención ha tocado temas de actualidad en la Ribeira Sacra como, por ejemplo, los servicios que se han suprimido tras la pandemia: "Nosotros le decimos a Renfe que recupere los servicios que ha quitado".

También ha hablado del incendio más fuerte que ha habido en la Ribeira Sacra: "Bendita la lluvia porque ayudó al incendio que ha quemado cerca de 2000 hectáreas en una zona muy sensible. Se parece a un atentado medioambiental", ha dicho Tomé, quien ha pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que detengan a quienes han provocado esta catástrofe.

En cuanto a la iniciativa de algunos ayuntamientos lucenses que han abierto el debate sobre aplicar políticas medioambientales a las concesiones eléctricas, el presidente ha destacado que "las eléctricas tienen unos privilegios que no deben tener".

¿Cómo ha afectado la Covid-19 en Monforte?

El alcalde ha anunciado que las restricciones de aforo en bares y restaurantes ya han cesado y ha denunciado que la hostelería no puede ser la pagana de los problemas de la pandemia.

"Es un error cada vez que hay un pico cerrar la hostelería. Poner restricciones está bien pero cerrar por cerrar no porque se está demostrando que los contagios se producen por otros sitios. Hay que cambiar el modo de ver la pandemia", ha vaticinado Tomé.

Además, José ha destacado la importancia de la vacuna y ha asegurado que en Monforte no hay negacionistas.

Aumento del turismo en la Ribeira Sacra

La Ribeira Sacra es el segundo destino turístico más importante de Galicia por detrás de Santiago: "Nos queda mucho para crecer. No queremos un turismo masificado, lo queremos de calidad", ha dicho José. "Estamos en un muy buen momento desde hace unos años y este último estuvimos al 100% de las posibilidades", ha afirmado.

Ribeira Sacra, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Se tenía previsto presentar a la Ribeira Sacra como candidata para ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO pero, finalmente, se aplazó: "Había un informe no favorable. Se hicieron cosas mal. No se puede ir a un proyecto de este tipo centrado en cosas que ya no existen", ha denunciado el alcalde.