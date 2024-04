Raquel Córcoles, Moderna de Pueblo: "Ha habido un despertar general feminista"

Para una gran cantidad de internautas, es más que conocida la efigie de una joven rubia con chaqueta de cueros y gafas de sol, que con un tono irónico e ingenioso reflexiona sobre su vida y las relaciones socioafectivas que establece con distintos tipos de hombres.

Revisitando "Los capullos no regalan flores"

Moderna de Pueblo es el álter ego de Raquel Córcoles, una dibujante y escritora nacida en Reus que, en sus viñetas y libros, ha retratado su llegada a la gran ciudad y numerosas anécdotas que le han ido sucediendo a lo largo de los años.

Su primer éxito fue "Los capullos no regalan flores", publicado en el año 2013, en el que Córcoles realiza una curiosa tipología de diferentes tipos de "capullos" que se ha cruzado tanto ella como sus amigas en el transcurso de varias aventuras amorosas.

10 años después, Moderna de Pueblo ha publicado una revisión de este libro, con nuevas páginas que analizan y comentan los textos originales escritos por ella, desde una perspectiva más actual. "En realidad es como si leyeras el libro conmigo y yo te lo comento y te lo releo", ha explicado Córcoles en su entrevista con Julia Otero.

Un cambio social a lo largo de una década

A pesar de reconocer que el libro contiene ideas que ya no comparte, Córcoles afirma que el éxito de la obra residió en que "en ese momento se reía de muchas de las actitudes que encontrábamos en tíos y que aún no habían sido muy criticadas".

"Más que han madurado ellos, hemos cambiado la percepción de como nos autopercibimos a nosotras mismas", ha declarado la autora, que afirma que en el momento de publicación del libro las mujeres se adaptaban más a las actitudes de los hombres que ahora: "Nos modulábamos las unas a las otras con las reglas de los tíos".

"Ha habido un despertar general feminista", ha explicado en el programa Córcoles, que asegura que este cambio social ha llevado a muchas mujeres a concebir sus relaciones con los hombres de una forma muy diferente.

Moderna de Pueblo ha sostenido que ahora las mujeres establecen mejor sus límites en las relaciones, y que, en cierto modo, se resignan y asumen que es difícil encontrar la pareja perfecta. "Antes queríamos salvarlos", ha afirmado la escritores, que afirma que ahora se puede trabajar en "asumir que mucho no puede mejorar".

"Tampoco podemos negar que nos han metido el amor romántico ahí en vena", ha admitido Córcoles, que ha señalado la influencia que estas ideas del amor han tenido en todas las mujeres: "Hay una parte de ti en la que 25 años de vida has anhelado una relación romántica, e igual la sigues queriendo".

La importancia de las amigas

En la entrevista, Córcoles ha hablado de los conflictos que ha tenido que vivir como mujer joven en el ámbito laboral, y ha reivindicado el papel que las amigas tienen en su vida.

"Es casi más triste no conocer el amor de verdad de las amigas que el amor romántico de los hombres": esta es una de las frases más recordadas del libro de Córcoles, que siente pena por aquellas mujeres que no han conseguido tener relaciones de amistad genuinas con otras mujeres: "Imagínate no haber conectado con alguien con quien confiar y contar tus dramas", ha declarado.

"A mí me da un poco de pena la relación entre los hombres", ha señalado la autora, que ha comentado como, en muchas ocasiones, los hombres no son capaces de expresar sus sentimientos entre ellos ni de contarse sus problemas, en contraste con las redes de apoyo e intimidad que se establecen casi siempre entre mujeres.

El futuro de Moderna de Pueblo

En su conversación con Julia, Raquel Córcoles afirma estar trabajando como freelance junto a su pareja, Carlos Carrera, para expandir el mundo de Moderna de Pueblo al mundo audiovisual.

"Aún se nos considera un poco nicho", ha sintetizado la escritora, refiriéndose a las dificultades que todavía se imponen a las mujeres para permitirles el paso en el mundo audiovisual.