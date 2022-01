¿Qué es lo que está causando el desprestigio en la política? Bescansa, Pimentel y Rodríguez Ibarra dan su visión

Julia Otero entrevista en 'Julia en la onda' a los políticos retirados Carolina Bescansa, Manuel Pimentel y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que analizan el panorama político actual y lo comparan con el pasado.

Carolina Bescansa fue una de las fundadoras de Podemos y miembro de su Consejo Ciudadano, además de ex diputada en el Congreso. Ahora ha vuelto a su antiguo trabajo como profesora de Sociología y Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Bescansa asegura que la política "es una actividad agotadora y muy dura" y reconoce que ahora, viéndolo desde fuera ella también se pregunta cómo lo hacía, "tanto tiempo sin dormir, sin descansar, sin fines de semana", es "una tarea agotadora, muy ingrata y muy dura", afirma.

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura durante 24 años, en 2008 volvió como profesor de la Facultad de Comunicación en Extremadura y ahora está jubilado, también hace un repaso por sus años durante la profesión. "Cuando me dedicaba a la política no vivía, eso no es vivir", explica y añade que "es un sacrificio excesivo e insatisfactorio, es una profesión que no te da alegría". Por lo que apunta: "Ni con la Guardia Civil volvía yo al sitio donde estuve".

Sin embargo, Manuel Pimentel el que fue diputado del Partido Popular en el Parlamento andaluz, ex secretario de Estado, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el Gobierno de Aznar, que ahora trabaja en la editorial que fundó, la Editorial Almuzara, reconoce que dentro del mundo de la política puedes encontrar a personas "muy crispadas", pero también "tremendamente amables". Y corrobora que "la política tiene un componente de actuación".

Asimismo, Bescansa sostiene que "la política no se ha desacreditado sola, se ha desacreditado por el coctel de corrupción e impunidad" y alega que "seguimos teniendo una agenda judicial que da vergüenza".

Pero Rodríguez Ibarra manifiesta que en la política hay un defecto, "que es cuando sabemos el pecado del otro, lo contamos", algo que dice que en otras profesiones no se da, "por eso parece que los sinvergüenzas somos los políticos, pero no, la sinvergonzonería está repartida". Aunque sí comenta que "la política española está expulsando de sus filas a la gente más preparada" y aclara que "antes los políticos eran adversarios, ahora son enemigos y al enemigo se le combate con la guerra" y por eso se están "deteriorando las instituciones".

Aún así, Juan Carlos Rodríguez Ibarra declara que se siente "orgulloso de haber pertenecido a la generación de la transición".

Por otro lado, Bescansa reconoce sentirse incómoda hablando del fuego amigo, porque "desgraciadamente la experiencia demuestra que sí que existe" y Pimentel declara que "en política es normal, pero no de forma demasiado intensa, es parte de la vida".