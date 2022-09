Petra Martínez y Juan Margallo: "Ha sido muy fácil compaginar el trabajo con nuestra vida juntos"

Hablamos con los ganadores del Premio Nacional de Teatro: Petra Martínez y Juan Margallo, uno de los equipos más longevos y sólidos del teatro español. "A nivel de trabajo tiene mucho mérito y a nivel personal también. Para nosotros ha sido fácil compaginar el trabajo y nuestra vida. Cuando nos da la gana decimos vamos a darnos una vuelta. En el teatro la vida está mezclada con la vida", señala Petra.

La actriz revela que se lo comunicaron en una llamada telefónica y penaba que era una broma: "Fue terrible, estaba en el tren porque iba a hacer la función a Castellón. Me llamaron y me dijeron Petra Martínez, el ministro quiere hablar con usted. Pensaba que era una broma".

Juan Margallo destaca la conexión con el público: "El público ha tenido una complicidad con nosotros que nos entendían más de lo normal. Un día uno al salir me dijo he cogido perfectamente lo del OPUS y allí no habíamos dicho nada, así que a veces nos interpretaban incluso de más".

Petra ha compaginado el teatro con una serie de televisión de éxito, algo que no todos sus compañeros entendieron: "Hubo alguno un poco tontorrón que me decía que si me daba vergüenza... Ha habido gente que le ha parecido mal que una actriz que venía del teatro se fuera a salir a una serie como LQSA".

"El segundo guion va a ser igual o mejor que el primero", dice Juan sobre la segunda película de Campeones.

"Yo quiero parar a los 80 (tiene 78). Los viejos tenemos que aburrirnos. Llegas a una edad que te apetece levantarte y decir, no tengo que hacer nada", finaliza Petra.