Pedro Guerra nos detalla su nuevo disco 'El viaje'

El cantautor Pedro Guerra presenta su nuevo disco 'El viaje' y nos cuenta en Julia en la Onda lo que significa para él: "Un viaje es tener un lugar al que encaminarnos, quizá no lleguemos a llegar ahí pero lo importante es lo que hacemos por el trayecto. Siempre busco viajes pero a veces también escapo".

Es su mayoría de edad en cuanto a discos, su número 18. "De alguna forma esto es como cerrar un ciclo, he vuelto al punto desde el que comencé. En este disco hacía ya casi 20 años que no me ponía en manos de un productor, estaba demasiado encerrado en mi mismo. Una mirada exterior ha sido un aporte enorme para mí".

Cuando uno escribe lo hace para encontrar respuestas, reflexionar. La poesía vacía de contenido no me interesa. Las realidades hay que hablarlas y compartirlas para entenderlas. En su canción 'memoria' retrata la enfermedad del alzheimer, en su familia revela "ha habido muchos más casos de los deseables". Recuerdo el momento en el que mi abuela "dejó de estar aún estando presente" y esas imágenes le sirvieron para componer ese tema.

Entre todas las colaboraciones se queda con una. "Tenía una cuenta pendiente y este era el momento de hacerlo, quería una colaboración con Manuel Carrasco".