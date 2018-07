Patxi López: 'No voy a pactar con Bildu'

ELECCIONES EN EL PAÍS VASCO 2012| ENTREVISTA

El lehendakari y secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha afirmado en Julia en la onda que 'el Partido Socialista no va a pactar con Bildu; primero porque nos separan abismos democráticos de esa formación política y segundo porque no se puede gobernar con quien es la manifestación más clara de la no gestión y del no Gobierno'