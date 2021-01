Mario Casas, tras su primera nominación al Goya: "Es un honor estar al lado de los grandes"

"Es una pena que no estuviera la peli o la dirección, porque al final es un trabajo de equipo", asegura Mario Casas (1986, La Coruña), que se acuerda de todo el equipo de 'No matarás' de David Victori tras recibir su primera nominación a los Goya. Era sorprende que el actor, con varios éxitos a sus espaldas, todavía no hubiera sido nominado por la Academia de Cine. Ya había sido premiado en los Feroz, Fotogramas de Plata...

Él considera que han decidido valorar su "constancia". "Mucha gente se ha quedado con una imagen mía de hace 10 años, pero quien me ha seguido ha visto mi evolución", explica el actor. Subraya que lo primero en lo que pensó cuando le han comunicado la nominación, ha sido en "dar las gracias al público": "son ellos los que te dan la oportunidad de hacer lo que te gusta".

Comparte la nominación con Javier Cámara, Ernesto Alterio y David Verdaguer. "Colarme entre esos cuatro grandes actores me hace feliz", dice convencido el actor, que en opinión del experto de cine de Kinótico, tiene posibilidades reales de hacerse con el 'cabezón'.