Maribel Verdú: "La palabra libertad es la más importante del mundo"

Con dos premios Goya y casi 40 años de carrera a sus espaldas, Maribel Verdú es una de las grandes actrices de la escena del cine español. Niña en los 70 y adolescente en los 80, cuenta cómo, en su lucha por la libertad, ha acabado haciendo muchas cosas antes en el cine que en la vida. "Pasarán años y aún no tendremos la libertad suficiente. Los que la tenemos no somos conscientes de lo que significa esa palabra. Es, creo, la palabra más importante del mundo. Cuando veo a tantísima gente en países donde no son libres y no pueden hacer lo que les da la gana es algo terrorífico".

Verdú presenta 'Now & Then', la nueva serie que protagoniza para Apple TV y que se estrenará el próximo viernes 20 de mayo. Una serie ambientada en Miami que cuenta la historia de un grupo de amigos de la adolescencia que se reúnen veinte años después con el recuerdo de una trágica muerte que deciden tapar. Un día reciben todos un mensaje amenazándoles de que o pagan un millón de dólares o se destapará todo lo ocurrido aquella noche.

Sobre el rodaje de Now & Then, Verdú cuenta que es una serie que tiene flashbacks en los que su propio personaje lo protagoniza una actriz más joven, en su caso Alicia Sanz. "Con 52 años hacer de una chica de 20 siempre es un cantazo", confiesa entre risas. "Es una gozada porque hacer tele es lo más agotador del mundo, entonces poder dividirte y hacer el trabajo con tu yo de joven mola mucho".

Tras varios años muy centrada en trabajar en España cuenta cómo a raíz de la pandemia ha perdido el miedo a enfrentarse a personajes en el extranjero. "Ahora tengo otro miedo, que no es el que me paraliza, si no el que me pone", reconoce.