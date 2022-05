María Salmerón, ante su posible entrada en prisión: "desde Justicia no han querido averiguar cómo podrían indultarme de nuevo"

María Salmerón es la mujer española más veces indultada por el mismo delito: incumplir el régimen de visitas que un juez decretó para la hija que tenía en común con su exmarido, condenado por maltratarla, con el beneplácito de la niña, que no quería verle.

En las próximas semanas, Salmerón podría entrar en prisión tras la negativa del Gobierno a poder indultarla de nuevo por "imperativo legal". Sin embargo, y aunque sea difícil de creer, su exmarido y padre de su hija nunca ha pisado la prisión, y previsiblemente nunca lo hará.

En 'Julia en la Onda', hablamos con María, que nos ha confesado estar "echando el tirón como puede" y con incertidumbre por su futuro, que aún con el sueldo embargado desde 2008 y con problemas de salud parece precisar de un milagro para evitar entrar en prisión.

La lucha de María Salmerón 20 años después

La pesadilla de Salmerón comenzó hace 20 años, cuando decidió separarse de su marido maltratador. En ese momento, Miriam, la hija de ambos, tenía unos pocos meses de edad, y consideró que el divorcio era la mejor forma de protegerla y protegerse a sí misma del sujeto en cuestión.

La justicia le otorgó la custodia de la niña, aunque su exmarido tenía el derecho a verla en un horario flexible adaptado a su trabajo y dispuesto en perjuicio de María: "no controlaban los horarios, la jueza daba por bueno todo lo que hacía".

Aunque dada su corta edad al principio Miriam no se oponía a verle, con el paso del tiempo dejó de mostrar esta disposición. En 2008, la justicia le condenó a 21 meses de prisión por un delito de malos tratos, y a ella le otorgó una orden de protección.

Esta cifra, según Salmerón, "fue estratégica para evitar el ingreso real, ya que no tenía antecedentes". En ese momento y a diferencia de lo que contempla ahora, la ley permitía que una persona condenada por maltrato tuviera derecho a mantener el régimen de visitas establecido y a que estas se mantuvieran en un punto de encuentro que le obligaba a verle, aún con una orden de alejamiento.

Miriam Ruiz, por su parte, asegura que "a los seis años ya le expresaba a las trabajadoras sociales que no quería verle". Sin embargo, tuvo que convivir con él y su nueva pareja años durante varios años , momento en el que "ya sabía cómo era él y cómo era la relación con todo su entorno". Con el fin de alejarla de todo lo que tuviera que ver con su vida anterior, el hombre la cambió de pediatra y la obligó a dormir con la hija de su pareja en una cama pequeña: "para mí era un infierno vivir allí".

Sobre el inminente ingreso en prisión de su madre, Ruiz asegura que "no me lo planteo porque no lo voy a permitir, vamos a hacer todo lo posible para evitarlo". Asimismo, asegura que la intención de su padre, al que no ve desde 2015, es la de "echarnos de nuestra casa y ver a mi madre entre rejas".

Según apunta Salmerón, la delegada de Gobierno, Victoria Rosell, se puso en contacto con ella "sin saber que le habían rechazado el indulto" y asegura que desde el Ministerio de Justicia "no han querido averiguar cómo concederme un nuevo indulto y me han denegado el expediente ".