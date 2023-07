La manera de relajarse de Pedro Sánchez en su casa: "Me gusta lavar la vajilla"

El candidato a la presidencia por parte del partido Socialista, Pedro Sánchez, concedió una entrevista este viernes a Onda Cero, en el programa Julia en la Onda. En esta entrevista, el presidente de España dejo varios detalles curiosos de como se desenvuelve en las pequeñas tareas de su vida cotidiana.

El presidente del gobierno reveló que una de sus actividades caseras favoritas es lavar la Vajilla, en contraposición a Yolanda Díaz, quien hace dos días contaba que su método de relajación era planchar en casa. Una actividad que según ella, considera relajante y que le ayuda a concentrarse y despejar la mente.

" A mí lo que me gusta es el lavar la vajilla, es algo que me viene de mi padre", afirmaba el candidato socialista. "El lavar la encimera o quitar el mantel, son cosas que a mí me relajan", dijo Pedro Sánchez a Julia Otero.

Los mejores momentos de la entrevista