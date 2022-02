Loles León estrena 'Una noche con ella': "Quería ponerme unas plumas y dejar el miedo atrás"

Se trata de una de las mujeres más carismáticas del panorama artístico español, y sus más de treinta años sobre las tablas y bajo los focos lo avalan. Con solo decir su nombre ya se nos dibuja una sonrisa en la cara, algo que, según Julia Otero "no es nada fácil". Loles León tiene chispa, rollo de ese que engancha y, como muchas otras, también es una superviviente.

En 'Julia en la Onda' hablamos con la actriz sobre 'Una noche con ella', el espectáculo que acaba de estrenar en el 'Teatro La Latina' de Madrid que hace un pequeño recorrido por su vida y revela cómo ha llegado hasta aquí.

Una mujer "todoterreno"

A sus 71 años, León reconoce que "no se esperaba estar haciendo tantas cosas, algunas de ellas muy fuertes, como el cantar y bailar en TCMS". También la hemos podido ver recientemente en películas como 'Padre no hay más que uno 2', la última entrega de Santiago Segura.

Tengo lo mejor que se puede tener en la vida porque me lo he buscado

Sobre su obra, con la que confiesa sentirse feliz, afirma que está logrando "reconfortarse consigo misma". En 'Una noche con ella', Loles León le cuenta al público cómo ha conseguido llegar hasta donde está en una imagen del esfuerzo y el sacrificio poco corriente en el mundo del espectáculo, y menos en una figura como la de la actriz.

La carrera artística de Loles

"Tengo lo mejor que se puede tener en la vida porque me lo he buscado", confiesa. "He conseguido tener un oficio que me guste y una profesión que sea reconfortante para mí, incluso más que cuando era más joven", ya que, afirma, "tenía miedo a que se me pasase el arroz".

En la hora y media que dura el show, la actriz confiesa alguna de sus intimidades más desconocidas, como que de joven trabajó en una churrería en La Barceloneta.

Hay que moverse para conseguir lo que uno quiere e ir a buscarlo

"Es un espectáculo agradable de ver, porque intento hacer partícipe al público", afirma, algo que no nos sorprende en absoluto porque estamos más que acostumbrados a verla hacer reír y alegrar a todo aquel que se acerca a ella.

A estas alturas de su carrera, insiste en la idea de que "hay que moverse para conseguir lo que uno quiere e ir a buscarlo". Hablando sobre su caso particular, confiesa que le apetecía hacer de vedette y ponerse unas plumas, "y lo he conseguido", afirma.