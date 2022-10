Juan Gómez-Jurado: "Me interesan más las mujeres que los hombres como personajes literarios"

El escritor Juan Gómez Jurado presenta en 'Julia en la onda' su último libro. El autor de thriller más vendido de nuestro país tiene un nuevo título que sale este martes a la venta, 'Todo arde'.

Juan Gómez Jurado dice que la primera entrevista de cualquier libro que saca a la venta es con Julia Otero y asegura que es la más difícil. "Cuánto mejor vayan los libros más lejos vamos a estar uno del otro", afirma el escritor.

El escritor le ha prometido a Julia que no va a volver a hacer radio convencional si no es con ella porque "no sería feliz".

Sobre el éxito de sus novelas, Juan Gómez Jurado dice que intenta alejarlo de su consciencia para poder seguir escribiendo y saber que al final el éxito no le pertenece a él.

"Me interesan más como personajes literarios las mujeres que los hombres", asegura el escritor.

En cuanto a para quién escribe, Juan Gómez Jurado dice que para él y cuando piensa en el lector, siempre piensa en si le haría gracia a su mujer, Bárbara.