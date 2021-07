Jorge Morales de Labra: "Hay que reformar el mercado mayorista de la electricidad, con la rebaja del IVA no es suficiente"

El precio de la luz sigue disparado y cada día batimos récords históricos. España es el país europeo con la luz más cara, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para mitigar la subida de los precios con el recorte del 10% del IVA en las facturas de los consumidores. ¿Es suficiente esta medida? ¿Por qué pagamos la luz más cara de Europa? El ingeniero energético y director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra nos lo explica.

Morales de Labra asegura que la rebaja del IVA no aborda el problema de base porque el verdadero problema es el mercado mayorista de electricidad y su funcionamiento. "Está permitiendo que el 80% de las centrales eléctricas del país, que tienen los mismos costes que hace dos años, estén cobrando el doble. Mientras sigamos con eso, el resto es distraer la atención", explica.

Y añade que desde hace tiempo los especialistas defienden la bajada del IVA pero no de forma transitoria como se ha aprobado, sino de "forma permanente" ya que la electricidad "es un bien de primera necesidad" y por lo tanto tiene que tener un IVA reducido. Aunque destaca que hay que optar a "reformar el mercado mayorista" que es donde está el problema más grave.

Morales afirma que lo más "previsible" es que hasta diciembre no tengamos un IVA reducido en las facturas domésticas". "Ahora estamos por encima de 100 euros el megevatio hasta febrero no bajaremos de 90".

Con la rebaja del IVA se deja de recaudar 2.000 millones anuales

"El mercado mayorista en 20 días se ha comido la mitad. Los consumidores en vez de pagar 2.000 millones menos, vamos a pagar 1.000 millones menos. Y los otros 1.000 millones van a las cuentas de las compañías eléctricas. Por tanto este es el problema. Hemos dejado de recaudar para el servicio público 2.000 millones a costa de que la rebaja en nuestra factura sea solo de 1.000", explica.

Y subraya que hay que plantearse un cambio de modelo porque es un problema global y está dificultando a la transición energética. "Dentro de unos 15 años años no tendremos este problema porque toda la energía será renovable. Las centrales de gas son las que fijan el precio y están encareciendo el sistema pero hasta llegar a eso no podemos tener estos niveles de facturas".

¿Por qué España es el país con el precio más caro de Europa?

"En otros mercados europeos este sistema no se aplica de la misma forma que en España. En Francia la energía que consumen la mayor parte de ella está cerrado el precio a largo plazo por lo que no sufren estos vaivenes más que en una pequeña parte. No se puede cambiar el sistema pero sí como se aplica ese sistema a las facturas de los consumidores", cuenta.