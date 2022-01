Isabel Allende: "Hay que entrenarse para tener una vejez buena"

La escritora Isabel Allende basa su última novela, 'Violeta', en la vida de su madre, pero no en la vida que tuvo, sino en la que podía haber tenido si no hubiera vivido sometida primero al padre y luego al marido. De ella, del feminismo y del amor en la vejez habla en 'Julia en la onda'.

No hay feminismo sin libertad económica

"No hay feminismo sin libertad económica. Si no puedes mantenerte y otro paga las cuentas siempre estarás a las órdenes del otro", asegura Allende.

En cuanto a cómo se habría llevado su madre con el personaje de esta novela, Allende dice que "muy bien; se habría identificado porque Violeta tiene muchas cosas de mi madre".

Además, confiesa que extraña mucho a su madre, sobre todo "echo mucho de menos las cartas diarias a mi madre, intenté escribirle a su espíritu pero me parecía falso".

Casi con 80 años cumplidos, la escritora reconoce que "nunca había sido tan productiva como ahora y dice que "llevo tres años diciendo que tengo 80 años".

en los últimos libros que he escrito hay amores en la vejez y eso es lo que me pasó a mí

Por otro lado, Allende también habla de su vida, de sus nietos y del amor en la vejez: "en los últimos libros que he escrito hay amores en la vejez y eso es lo que me pasó a mí. Me casé hace dos años y con la pandemia nos quedamos encerrados y hemos sobrevivido".

También comenta que "hay que entrenarse para tener una vejez buena".

Además, la escritora chilena habla de las dictaduras y de las elecciones en Chile. "Las dictaduras no se sostienen si no tienen un apoyo mayoritario de la población. Prefieren el autoritarismo a la libertad porque el progreso les da miedo".