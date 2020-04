Irene Montero: "Ha habido un aumento de consultas al 016 durante el confinamiento"

"Yo me encuentro bien, no me esperaba dar positivo otra vez, lo pasé con síntomas leves", cuenta Irene Montero en Julia en la onda. La ministra de Igualdad habla de cómo se encuentra tras dar positivo en el test de coronavirus: "Aún sigo siendo positiva, así que seguiré en casa, trabajando y cuidando a mis hijos".

Sobre el cierre total de la actividad económica, Montero ha afirmado que Pedro Sánchez ya dijo que el Gobierno haría lo que fuera necesario: "Esa es la prioridad, salvar vidas y cuidar a quienes nos cuidan. Como decía, generar un escudo social. Somos uno de los países con medidas más duras y lo hacemos porque nos puede permitir salvar vidas".

Además, Irene Montero ha hablado de las críticas de la Oposición por la gestión del Ejecutivo en la crisis: "Tenemos que ser humildes. Seguro que hay cosas que se pueden hacer mejor, pero ahora las críticas más útiles son aquellas que implican una solución. Criticar por criticar e intentar animar el debate no sirve de mucho. Críticas constructivas sí, pero estamos siendo capaces de escuchar a todos".

La ministra de Igualdad también ha asegurado que se han incrementado las llamadas al 016 desde que empezó el estado de alarma: "Hay muchas mujeres que conviven con su agresor y quiero que sepan que están apoyadas. Si se ven en riesgo, que acudan a la Policía, que las van a comprender. Está todo preparado, lo primero es cuidar su vida".

Sobre el incremento de consultas al 016, Montero afirma que también es "positivo" que busquen esa ayuda: "De ahí que hayamos reforzado esa ayuda. Se trata de reforzar y mantener esos servicios y garantizar los servicios de acogida seguros para las víctimas".

Irene Montero acude a la última entrevista con Julia Otero acompañada de su hija Aitana

