Ione Belarra: "Las grandes fortunas han pasado por dos crisis económicas sin arrimar el hombro"

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, habla en 'Julia en la onda' de la última decisión del Partido Popular andaluz de eliminar el impuesto de patrimonio. Según Belarra, "esto evidencia que es el modelo del PP, que más que Partido Popular se debería llamar partido de los privilegiados".

La titular de Derechos Sociales considera que el impuesto a las grandes fortunas que quiere implementar su partido va en dirección contraria al PP. Y recuerda que "la cara b de las bajadas de impuestos a los ricos" son los "brutales recortes en los servicios públicos".

Por ello, Ione Belarra insiste en que "hacer política es básicamente elegir" y el "PP sabe qué intereses defiende". Sin embargo, reconoce que la cuestión es "sobre quién vamos a cargar los costes principales de una crisis económica", por lo que el debate está en a quién se le suben los impuestos y a quién se los baja. Según comenta "las grandes fortunas han pasado por dos crisis económicas sin arrimar el hombro".

Además, la secretaria general de Podemos explica que aunque las bajadas de impuestos "a priori pueden parecer golosas", luego se traduce "en una merma de los servicios públicos".

Críticas de García Page a la presencia de Podemos en el Gobierno

En cuanto a las críticas de García Page a que Podemos forme parte del Gobierno de coalición con el PSOE, Belarra asegura que "no está cómodo con las políticas que está haciendo este gobierno porque no son las que aplica él". Y considera que la incomodidad a la presencia de su formación viene porque "todo el mundo identifica claramente quién está siendo el principal motor de las transformaciones".

Sobre la estabilidad del Gobierno de coalición, la titular de Derechos Sociales alega que "en realidad, es una conquista del movimiento 15M". Por lo que "es un éxito de la izquierda", así que, entre los principales objetivos de su formación durante la legislatura está "cuidarla y darle estabilidad".

Asimismo, se muestra convencida de que podrán repetir en el Gobierno, "nuestro país no aceptaría otra cosa, no le parecería bien otra cosa teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos".

Ione Belarra también se ha pronunciado sobre la ley Darias que tiene como objetivo blindar la sanidad pública y evitar así su privatización. Según la ministra, "es uno de los mejores legados que le podemos dejar a nuestros hijos".

Y sobre la ley de vivienda, la secretaria general de la formación morada sostiene que no se enciende como el PSOE, siendo la ley suya, "no esté trabajando con más énfasis para conseguir esa mayoría", Porque, cree que "la gente progresista no entiende por qué está costando tanto que nuestro país tenga una ley de vivienda".

¿Se pueden topar las hipotecas?

Acerca de la intención de Unidas Podemos de topar el precio de las hipotecas, Belarra explica que "es perfectamente posible" porque "no hay ningún impedimento en la normativa comunitaria que impida una normativa de este tipo". Por ello, insiste en que "poner unos pocos límites al poder hacer que tiene la banca está perfectamente legitimado".

Guerra en Ucrania

Tras conocerse que Vladimir Putin ha movilizado a 300.000 personas para ir al frente y amenaza a Europa con usar armamento nuclear, la ministra de Podemos recalca en a importancia del diálogo. "No está habiendo todos los esfuerzos por una salida diplomática", declara y señala a Estados Unidos y Rusia de estar beneficiándose del conflicto.

Ley de bienestar animal

Por último, al ser preguntada por la ley de bienestar animal, Ione Belarra, confirma que han alcanzado un acuerdo con sus socios en el Gobierno por el que "se protege a todos los animales por igual", incluidos los perros de caza, porque estos animales, "independientemente a qué se dediquen tienen que tener la misma protección".