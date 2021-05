La historia del pueblo de Granada que entró en guerra con Dinamarca

LEER MÁS Ruedan en Huéscar un documental sobre la "surrealista" guerra de casi 200 años de este pueblo con Dinamarca

Ahora hacen 40 años desde que se firmó el armisticio entre Huéscar (Granada) y Dinamarca. Durante la Guerra de la Independencia, en 1809, la Junta Suprema que gobernaba España, cortó relaciones con Dinamarca que prestaba ayuda a los invasores napoleónicos. Las autoridades de Huéscar firmaron entonces una declaración de guerra con Dinamarca, que quedó olvidada durante 172 años. Hasta que en 1981, un historiador local desempolvó legajos y observó este documento y que sorprendentemente se seguía en guerra con el país nórdico.

Entonces se trabajó para hacer publicidad del hecho, firmar la paz e incluso hacer que el pueblo granadino se hermanase con uno danés: Kolding. En Julia en la Onda hablamos con Jorge Rivera, director de un documental que cuenta esta historia: 'The longest war'. "Vivía en Dinamarca y no tenía ni idea, y un día Jaime Noguera, guionista y coautor del documental, me vino con la historia", cuenta Rivera, que admite, "le pareció una historia loquísima y demasiado buena para guardarla y no contársela a la gente". "Hemos tenido mucha suerte porque el propio descubridor de la declaración ha hablado con nosotros", explica Rivera sobre la figura del archivero municipal Vicente González Barberán. "Es historia reciente", apunta el director sobre este rocambolesca situación.

Un conflicto bélico de 172 años que provoca risas

"Por un lado, si buscamos en las libros encontramos alguna más larga, pero fue algo muy humorístico. Fue una manera de hermanarse con otra cultura: con un buen vino y cordero segureño todo se arregla", dice Rivera. "Sabemos que hay mucha relación de gente danesa y granadina que han mantenido el contacto a lo largo de los años", apunta.