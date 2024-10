Palomo Spain: "Lo que me une a Almodóvar es la mirada moderna al cliché de España"

Alejandro Gómez Palomo sorprendió a todos en 2016 al mostrar su capacidad única para diseñar con total libertad y ver más allá del género.

Su marca Palomo Spain es conocida en todo el mundo. Ha vestido a grandes estrellas como Beyoncé, Madona, Rosalía o Chanel.

Y en el ámbito nacional, es la persona más joven en ganar premio nacional de diseño. Se ha llevado el galardón con tan solo 32 años por conseguir una mirada propia y darle voz a la diversidad con una estética irreverente, barroca y audaz.

Palomo cuenta que siempre ha estado cerca de las telas y las ropas. En casa de su abuela siempre se ha cosido y es algo que a él le ha gustado desde pequeño. "He tenido la suerte de tener una vocación muy clara desde pequeño".

Su infancia fue feliz porque sus padres siempre le dieron libertad para hacer lo que quería, aunque su vocación y su forma ser no gustase a algunos: "Me han llamado maricón millones de veces pero siempre he estado por encima de eso".

El diseñador asegura que Almodóvar siempre ha sido una inspiración para él y lo que más les une es que ambos miran "al cliché de España con una mirada moderna".