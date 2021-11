Hanna Jarzabek: "La subida de la extrema derecha en Polonia está radicalizando a la sociedad"

Polonia lleva tiempo en el punto de mira de la política europea, no solo por su desafío a la Unión Europea, sino por sus políticas ultraconservadoras, y ahora porque su frontera con Bielorrusia es escenario de un nuevo enfrentamiento migratorio.

Hemos hablado con la fotoperiodista, Hanna Jarzabek, quien no solo ha hecho un máster en Ciencias Políticas, sino que ha elaborado informes para organismos de la ONU sobre refugiados. Actualmente, tiene una exposición en Madrid titulada, "Polonia-Siglo XX", la cual se podrá ver en Efti del 12 de noviembre al 12 de diciembre.

En la muestra, la autora polaca, quiere reflexionar sobre la situación actual del país que ella dejó hace 25 años, hablando de la fuerza de la extrema derecha, la presencia de los militares en las escuelas públicas, así como del impacto sobre el colectivo LGTBI, mediante dos importantes proyectos: "Lesbianas y mucho más" y "Patriotic Games", los cuales se realizaron con 10 años de diferencia.

La crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia y Polonia

La tensión entre la Unión Europea y Bielorrusia continúa creciendo a medida que cientos de migrantes se acumulan en la frontera que comparte el país con Polonia, y que abre, de nuevo, una crisis migratoria que vulnera los derechos humanos y que afecta a miles de personas.

"No se si se podría haber evitado este conflicto pero creo que se debería de responder de otra manera a lo que se está haciendo. Entiendo toda la provocación por parte de Bielorrusia pero al margen del problema político, tenemos un grave problema humanitario. En Polonia ni siquiera sabemos lo que está pasando porque el Gobierno ha decidido instaurar el estado de emergencia y no deja acceder a la frontera ni a los periodistas ni a las organizaciones humanitarias. Es una situación muy muy grave", ha expuesto Hanna, quien ha asegurado que a principios de septiembre ya hubieron señales de que algo así iba a suceder.

"No se puede utilizar a los migrantes como una fuerza de choque para dirimir diferencias que no tienen que ver con ellos. Entiendo que hay que defender fronteras pero, ¿a qué precio? Me parece increíble que el Gobierno polaco y una parte de la sociedad haya olvidado lo que es estar en una situación en la que necesitas pedir asilo", ha denunciado la fotoperiodista.

La situación política en Polonia

"En 1996 me marché de Polonia para construirme como una persona libre y poder expresar mis opiniones sin estar influenciada. Desde entonces, el país ha cambiado muchísimo porque se ha desarrollado el capitalismo salvaje, lo que está creando muchas desigualdades. Además ha habido una subida de la extrema derecha y de los populismos. Yo creo que lo más preocupante es que se está radicalizando a la sociedad", ha contado Hanna.

A su vez, la artista ha asegurado que la máquina de manipulación que ha puesto en marcha el Gobierno actual es muy fuerte y que ser mujer en Polonia es muy difícil.

Hanna ha querido destacar que: "Soy un poco un ciudadana de ningún sitio porque tengo muchos componentes en mi mirada. Es enriquecedor darse cuenta de que las cosas no son blancas o negras. Hay muchos matices y que hay que acercarse un poco desde el entendimiento".