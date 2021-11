¿Está bajo control la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia?

Dr. Mira Milosevich Investigadora principal Real Instituto Elcano y nos da un visión sobre la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia: "La crisis migratoria está poco a poco controlándose pero, yo creo que va para largo plazo. Es un acto de la guerra que utiliza una avalancha de inmigrantes para presionar a la Unión Europea como venganza por las sanciones."

Sin embargo, cree que esta medida de presión no va a ir más allá sin el apoyo de Rusia. Y Putin ya ha manifestado que no es partícipe de esta iniciativa: "Lukashenko creo que no se atrevería a entrar en un conflicto con la UE sin el apoyo de Rusia. El objetivo es ejercer una venganza contra la UE porque las acciones de Europa les desestabilizan. El segundo objetivo es demostrar la vulnerabilidad de la UE en la política de inmigración que está creando una polarización en los países miembros. "

Y también en el concierto europeo hay otra situación de tensión entre Rusia y Ucrania: "Rusia no necesita más territorio. No va a invadir Ucrania. Ha cogido la joya de la corona que es Crimea. Rusia prefiere la disuasión estratégica. Esto es mantener al adversario en un estado de constante terror para desgastarle. Es lo que están ejerciendo en Ucrania", asegura.