"Me gustaría que el secretario general fuera candidato, pero eso no lo dicen las normas del PSOE"

El lehendakari Patxi López ha hablado en Julia en la onda del futuro de los socialistas. López ha asegurado que cerró la puerta para ser líder de los socialistas desde el primer momento y aunque las normas de su partido no obligan al secretario general a ser el candidato a la presidencia del Gobierno, él cuando elige, elige con todas las consecuencias.

El lehendakari, Patxi López, no considera malo el modelo francés para elegir a sus dirigentes, aunque prefiere no pronunciarse. En declaraciones a Julia en la onda, el lehendakari ha hecho alusión a los retos a los que tiene que hacer frente el partido socialista y también a la situación que se vive en el Euskadi.

El lehendakari se ha referido a la sucesión en el PSOE, considera que el modelo francés no es una mala opción y aboga por realizar una reflexión profunda. Aplaude que Alfredo Pérez Rubalcaba sea el que represente al grupo socialista en el Congreso de los diputados ya que es una decisión lógica y de sentido común. "Nosotros vamos a un congreso para elegir a un secretario general y a una dirección, luego habrá otro momento en el que elegir al candidato, de hecho, incluso en una ocasión las bases del PSOE eligieron a un candidato que no era secretario general, con Joaquín Almunia y Josep Borrel. Es verdad que el seno de nuestro partido esa cultura de la bicefalia no la vemos demasiado bien".

López también se ha referido a la posibilidad de implantar seguros médicos a las renta más altas como ha sugerido CiU en Cataluña, dice que es "la primera medida para el desastre absoluto de la sanidad".