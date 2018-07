Grupo de teatro La Cubana: ‘Todas las bodas son una obra de teatro’

La compañía de teatro ‘La Cubana’ tiene a sus espaldas treinta y dos años de historia, ahora se encuentran en Barcelona representando la obra ‘Campanadas de boda’. Jordi Milán y algunos de los actores de esta compañía nos acompañan esta tarde, no han podido acudir todos y nos cuenta que son un total de once actores, aunque en el espectáculo doblan o triplican personajes. Hacen temporadas en grandes ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia ‘no podremos hacer las giras por varias ciudades o pueblos debido a que no tenemos presupuesto suficiente y algunos ayuntamientos no tienen dinero para pagar’.

Respecto a la integración de los actores en este espectáculo, nos explican que se aprende y se interioriza con las cosas cotidianas del día a día. ‘Campanadas de boda’ es la última obra que está representando el grupo, ‘es teatro con cuarta pared, siempre sorprendiendo al espectador’. Una de las familias que participa en esta boda es propia de un escenario de Bollywood, para lo que han recurrido a actores indios. Nos explican cómo transcurre la historia de amor entre dos de los protagonistas, ‘es un retrato de lo que todos conocemos y hace que sea divertido’.

El tiempo que se invierte para hacer una obra de teatro, como ‘Campanadas de boda’, es de cinco meses, aunque Jordi explica que ha sido poco tiempo y que tardan más tiempo en otras producciones. Esta compañía tiene muchos años a sus espaldas y han salido de ella actores como José Corbacho o Santi Millán.

Acerca de la subida del IVA al 21% para la cultura, afirman que ‘va a suponer un descalabro, sobretodo para el público’. Para Jordi, si la subida hubiese sido del 8% al 10% hubiese sido razonable, pero cree que con la subida que han realizado ‘se van a cargar la cultura, y si es lo que quieren me empiezo a cabrear’.