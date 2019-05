Federico de Montalvo: "Se confunden las cuestiones éticas y legales"

¿Tiene ideología la bioética? "Todas las personas tienen ideología, otra cosa es que un bioeticista prime su ideología sobre posibles soluciones para el bien común", asegura Federico de Montalvo, profesor de Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y presidente del Comité de Bioética de España. "Hay que encontrar puntos comunes en una sociedad plural y secular", añade. "Por primera vez se cita al Comité de Bioética en un debate electoral. No sé si es algo bueno o malo, pero por fin la bioética está en la agenda", nos cuenta el doctor Montalvo. Sobre el tema, asevera: "Cuando se politiza, el debate bioético se empobrece".

Sobre debates que parecían cerrados y vuelven a ser de opinión pública, como el aborto, opina: "A veces se confunden en el debate las cuestiones éticas y las legales". "No es lo mismo valorar el aborto desde un punto de vista ética que traducirlo en unas condiciones legales. La prohibición del aborto va a generar que muchas mujeres se vayan a Londres como en los años 80…", desarrolla Montalvo. Sobre los no nacidos, asegura que "disponen ya de derechos". Y asegura que jurídicamente lo que propuso Isabel Díaz-Ayuso "es complejo".

Los casos de María José Carrasco en España y el de Vincent Lambert en Francia han mantenido activo el debate público sobre eutanasia. "El caso de Vincent Lambert es extremo, si supiéramos su voluntad…" . "El problema no es regular la eutanasia, sino cómo la regulamos", asegura el doctor, que pone como ejemplo la regulación alemana. "No es un debate político ni ideológico, sino que tiene muchos elementos sociales…".

La gestación subrogada también ha sido un tema de esta última campaña. "Prohibir a alguien hacer consigo mismo lo que quiera es discutible. El problema con la gestación subrogada es que hay dudas más que razonables para pensar que las mujeres lo hacen libremente", dice Montalvo. "Llevar un hijo dentro no es un proceso neutro". El doctor Montalvo cree hay que buscar una solución a nivel internacional para acabar con la comercialización de la mujer que puede suponer la gestación subrogada. No obstante, cree que el "niño es lo primero", y que, "no podemos hacer pagar a los niños por lago que han hecho ilegalmente sus padres". "Aunque la práctica deba ser ilegal, hay que dejar que los niños entren a España", sentencia Montalvo sobre el problema de familias españolas atrapadas en Ucrania.