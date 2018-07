Esperanza Aguirre: "En este momento no entra en mis planes presentarme a la alcaldía de Madrid"

Esperanza Aguirre ha confesado a Julia Otero que "la política es mi vida" y ha recordado que "el día que renuncié a la presidencia de la Comunidad de Madrid dije que no iba a dejar la política". Asegura que "aquí sigo para defender los valores en los que creo", aunque "no entra en mis planes, en este momento, presentarme a la alcaldía de Madrid" ya que "no es el momento de especular con los candidatos de las municipales". Lo que sí nos deja claro es que no tiene su mira puesta en Europa, puesto que "hay gente más adecuada que yo para las elecciones europeas".



Sobre la disparidad de opiniones dentro de su partido, Aguirre sentencia que "los grandes partidos no tienen que ser monolíticos" y "siempre hemos enseñado la puerta de entrada y no la de salida". Añade que "debemos hacer hincapié en esad capacidad de integrar y lograr que todos aquellos que comparten nuestros principios y valores pudieran, si se habían ido, venir al Partido Popular". Ha comentado también que "José María Aznar es más difícil de conocer en profundidad que Rajoy" y que es una persona que le "impresionaba mucho".



Aguirre tiene una visión positiva de la situación económica de nuestro país y está convencida de que "vamos a empezar a ver la luz muy pronto". Critica al Ministro de Hacienda porque "me gustaría que hubieran anunciado de verdad la bajada de los impuestos" y reitera, como en ocasiones anteriores, que "soy partidaria de bajar los gastos" para reducir el déficit y que "a menores impuestos, mayor recaudación" basándose en la célebre curva de Laffer. Además, opina que "las reformas tributarias que ha hecho Montoro no son liberales; son socialdemócratas".



Otro de los temas tratados en la entrevista ha sido el fin de ETA, que para Aguirre no es tal puesto que "para que sea derrotada tiene que entregar las armas y pedir perdón a las víctimas", y mientras que esto no ocurra "y sigan en las instituciones, ellos pensarán que han obtenido la victoria". Ha comentado que no es comparable la situación del País Vasco con la de Cataluña ya que "esa violencia en Cataluña no se ha dado, lo que sí se ha dado es un solo discurso". Se define como "procatalana, pero no independentista, ni separatista, ni nacionalista" y "jamás me he metido con los catalanes", aunque recientemente "Artur Mas me regañó porque Pilar Rahola dijo que me habia metido con él", a lo que ella contestó "no hagas caso a Pilar Rahola".



Su opinión sobre la reforma de la ley del aborto es firme y se sitúa en contra del aborto, reiterando que "creo en los supuestos y en los plazos". Afirma que "el aborto no es un derecho; es un fracaso de la mujer" y que "no estamos en una época en la que las mujeres no tengan medios para no quedarse embarazadas". A pesar de ello comenta que "es una cuestión delicadísima" y "un compromiso electoral".