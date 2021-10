Emiliano García-Page, con Carmen Juan en ‘Julia en la onda’: “El bono cultural debería extenderse a toda actividad cultura, como son los toros"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page cuenta en Julia en la Onda que el bono cultural joven de 400 euros que el Gobierno prevé dar el próximo año "no debería excluir los toros " como ha confirmado el Ministerio de Cultura y Deporte esta mañana.

"Se debería extender a toda actividad que formalmente tengan circunscrita la cultura. La polémica que se genera con los todos no la puedo entender ya que la actividad taurina está clasificada dentro de de la categoría cultural. De hecho es objeto de debate en el ministerio de cultura, trabajar con ánimo de consumir cultura excluyendo lo que sea no me parece bien", afirma Paga.

Además, resalta que se debe hacer un planteamiento "más inclusivo" porque todo lo que estimule a la cultura es positivo y más si se quiere implicar a la gente joven. "Hay que cubrir todas las opiniones que se puedan", añade.

En cuánto al bono de la vivienda, cuenta que en España la vivienda "no ha dejado de ser un problema a los largo de la democracia" porque "no se ha controlado muy bien". "Cuando hay tiempos de vacas gordas se disparan los precios sin que nadie los controles y cuando las cosas van mal no solo se hunde el trabajo y la vivienda sino que la gente lo pasa fatal".

Por ello, hay que buscar "más que elementos de imposición y obligación, más de persuasión y de estímulos". "Llevo muchos años en gestión pública y me gustaría hacer algo duradero como modelo y como sistema, no solo que valga para los cumplen ahora 19 años . Hay que hacer planteamientos que valgan para una generación y cambien de raíz una forma de entender la propiedad".

Pero lo que es "elemental", según dice Page que la nueva ley cuando se refiere a zonas tensadas por el precio de viviendas y alquiler "están pensando más en grandes ciudades como Madrid o Barcelona que en pequeñas ciudades como Alcázar de San Juan".