El orgullo y los 14 años de matrimonio igualitario en España

Miquel Palau se casó "alegalmente" porque no se creía que la ley fuera a aprobarse. "Nos parecía inverosímil que España fuera uno de los primeros países en conseguir más democracia", asegura, y añade que no era muy activista en ese momento.

Al principio se peleó por una ley de parejas de hecho. Muchas personas del colectivo murieron a causa de sida, y la ausencia de una ley que reconociera a las parejas de los enfermos, que se habían encargado de cuidarlos, les dejaba desprotegidos. "El sida nos demostró que sin igualdad no se puede vivir”, reflexiona Beatriz Gimeno. “He visto como expulsaban a parejas del tanatorio, o a familias que no dejaban entrar al funeral a amigos del fallecidos porque eran activistas o tenían pluma", nos explica. “Situaciones muy terribles que nos enseñaron que algunas leyes familiares eran imprescindibles”, recalca Gimeno. Pensaba que no vería la ley aprobada, y que sería un derecho que ganaría para su hijo.

"Existe ahora el peligro de una regresión", asevera Gimeno, que desacredita las polémicas declaraciones de Rocío Monasterio, de Vox, sobre el Orgullo. Palau asegura que aunque pueda existir riesgo de retroceso, ahora los abusos se denuncian.