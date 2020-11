Editor del Nobel de Literatura: "La gente cree que después de un Nobel las ventas son millonarias y por desgracia no"

El director de la editorial Pre-Textos, Manuel Borrás, que desde hace 14 años edita los libros de la última ganadora del Premio Nobel de Literatura, Louise Gluck, lamenta en 'Julia en la onda' que les quiera dejar después de tantos años a su lado.

Aunque asegura que le seguirá mereciendo respeto "más allá de la infidelidad", remarca que "ha sido muy triste" porque llevan catorce años "insistiendo y tratando de llamar la atención sobre la excelencia de su obra". Además, cuenta que han perdido dinero con algunos de sus libros.

"La gente cree que después de un Nobel las ventas son millonarias y por desgracia no", explica, y comenta que, a día de hoy y a pesar de haber conseguido el galardón, todavía tienen libros sin vender de la autora.

Manuel Borrás denuncia que el agente literario de Gluck les quiere obligar a destruir los siete libros que le han publicado y que todavía no se han vendido. El editor valenciano espera que no sea así: "Si la economía se antepone a la ética yo creo que vamos a ir por el mal camino. Ojalá estas cosas sirvan como rectificativo de determinadas actitudes que no deberían de consentirse".

La editorial valenciana fue advertida de que Gluck buscaba otros editores por sus compañeros de profesión, a quienes les agradece el gesto. Asimismo, confiesa que le "consuela" haber recibido el apoyo del president de la Generalitat, Ximo Puig. "Estamos recibiendo apoyo internacional fuera de toda medida", exclama.

Por último, insiste en que no quieren "desgastar un ápice" de su estabilidad emocional en el asunto a pesar de que varios gabinetes jurídicos les han ofrecido "su apoyo desinteresado para llevar esto a los tribunales".