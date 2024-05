Teresa Rabal, tras la rectificación del alcalde de Alpedrete: "La cultura no se puede censurar, está por encima de la ideología"

El pasado 25 de abril, el Ayuntamiento de Alpedrete, de PP y VOX, decidió cambiar el nombre de los espacios dedicados a los actores Paco Rabal y Asunción Balaguer, quienes fueron vecinos de la localidad.

Una iniciativa del grupo municipal de Vox, que ha propuesto que la Casa de la Cultura, bautizada con el nombre de 'Asunción Balaguer' en 2015, pase a denominarse 'La Cantera', y la plaza donde se encuentra este edificio cambie el nombre de 'Paco Rabal' -recibido en 2001- por el de 'Plaza de España'.

Los hijos de Rabal y Balaguer -la cantante y presentadora Teresa Rabal y el director de cine, guionista y escritor Benito Rabal- manifestaron su "absoluto" rechazo a la decisión del Gobierno de Alpedrete, que calificaron de "acto enmarcado dentro del revanchismo y el revisionismo histórico en el que está empeñada la ultraderecha"

Tanto compañeros de profesión de los hermanos como la oposición del Ayuntamiento de Alpedrete se han volcado con la familia para mostrarle su apoyo y este sábado se manifestaron en contra de la decisión del alcalde del municipio madrileño.

Ante la oleada de críticas, el Ayuntamiento de Alpedrete ha dado marcha atrás en su decisión de eliminar los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer de la plaza y de la casa.

Teresa Rabal se celebra la rectificación del Ayuntamiento tras "dos semanas muy duras".

"El nombre de mi padre y de mi madre pesan mucho en la historia de España a nivel cultural. Son casi patrimonio nacional y hemos luchado por su memoria", defiende.

Teresa cuenta que ni siquiera le comunicaron la noticia de la retirada de los nombres. Su hermano y ella se enteraron "por un chivatazo de un funcionario".

La artista reivindica que lo ocurrido con sus padres supone un punto y aparte porque "la cultura no se puede censurar nunca, está por encima de la ideología".

El tuit de Ayuso, definitivo para que el alcalde rectificara

Teresa cuenta, además, que gracias al tuit que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó criticando la decisión del alcalde, finalmente el Ayuntamiento rectificó.

"Ayuso me llamó antes de publicar el tuit y me dijo que estaba indignada y que estaba con nosotros. También me dijo que le había dado un plazo limite al alcalde para que se retractara y yo le dije que lo hiciera público".