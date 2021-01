Doctor Tuells, experto en vacunología: "Sorprenden las excusas como los días de vacaciones para parar la vacunación"

LEER MÁS Medidas por el coronavirus, campaña de vacunación y últimas noticias de la Covid en España y en el mundo hoy

"Es un problema logístico bastante importante", clama el experto en vacunología José Vicente Tuells sobre la gestión de la campaña de vacunación en España. Al doctor le "sorprenden las excusas como los días de vacaciones". Tuells apunta que hay falta de planificación y que podría tirarse de imaginación y utilizar otros centros, no solo los de atención primaria. "Tener la vacuna en el congelador es una pena", lamenta. "Hay países que ya han vacunado a la población mayor de 60 años y ya se han reducido los casos de COVID", usa Tuells como ejemplo. Además, carga contra la idea de una tercera ola: "Aunque mucha gente se obstina de que estamos en una tercera ola, yo diría que seguimos en una segunda...", reflexiona el doctor en Julia en la Onda.

Al experto le sorprende que hace 210 años se pudiera llevar a cabo una campaña de vacunación como la la expedición Balmis y que hoy no se pueda llevar a cabo contra la COVID. "Los conspiranoicos no existen ahora, creo que es algo más mediático que otra cosa... cuando subieron las estadísticas de que la gente que no se quería vacunar, preví que se diluiría en cuanto la vacuna estuviera", apunta.

La epopeya de la vacunación Balmis

También participa en la conversación Javier Moro, autor del libro 'A flor de piel' sobre la enfermera gallega Isabel Zendal, que participó en la expedición del doctor Javier Balmis en el año 1803 y que supuso un hito en la vacunación contra la viruela. Moro nos cuenta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió ponerle el nombre al polémico hospital de pandemias tras leer su novela. "El doctor Balmis inventó la vacunación, es curioso que los españoles ahora no estemos a la altura de lo que fue nuestra historia", se pregunta Moro. Tuells está trabajando también una biografía sobre el doctor Balmis, ya que, tal y como apunta Javier Moro, es uno de los mayores expertos en este personaje.

Solucionar el desastre logístico

Tuells asegura que muchos compañeros que trabajan en la vacunación "son excelentes planificadores" pero que llevarlo a cabo es diferente. "Darle el peso de la vacunación a los centros de atención sanitaria, dadas las características de las vacunas de Pfizer y Moderna... en fin, esperemos que sea cosa de las primeras semanas", apunta el doctor como posible error a la hora de llevar a cabo la vacunación. "Frenar el virus significa frenar esas pequeñas mutaciones, cuantas más personas haya vacunadas menos posibilidades tiene el virus de mutar", asegura Tuells. "Algunas autonomías han dado los datos clavados de la gente y de los grupos de riesgo que se ha vacunado como Asturias, ¿no pueden hacerlo el resto?", se pregunta Tuells, felicitando la labor de autonomías como Asturias.

El concepto 'One Health'

Tuells asegura que la mayoría de enfermedades vienen de los animales y que sin embargo no prestamos atención a este hecho."Vivimos en contacto con la ecología de nuestro entorno y con los animales, no cuidamos esos entornos ni la salud de los animales... apenas se ha visto hablar a un veterinario sobre esta crisis, pero sí sobre los murciélagos y las malas condiciones de los mercados chinos. Tenemos que mirar por la salud de una forma global: se habla poco del concepto 'One Health'", asegura.