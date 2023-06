Doce días en un simulador marciano en pleno desierto de Utah: así ha sido la Misión Hypatia I

En 1960 se puso en marcha en Estados Unidos un programa conocido como 'Mercury 13' para seleccionar a la primera mujer que llevaría el país al espacio. Fueron seleccionadas trece candidatas, que consiguieron mejores resultados que los hombres en las pruebas psicológicas y físicas a las que fueron sometidas.

Fue entonces cuando el vicepresidente Lyndon Johnson paró el proyecto y escribió de su puño y letra una carta en la que decía "Let's stop this now! File" (¡Paremos esto ya! Archivar). Y así fue. El primer estadounidense en orbitar La Tierra, John Glenn, también dijo que las mujeres no podían ir al espacio porque era una cuestión de orden social.

75 años más tarde, el número de mujeres en proyectos espaciales aún es poco. Para combatir esa ausencia de mujeres ha nacido la Misión Hypatia I, que ha llevado a varias científicas españolas a un simulador marciano en un desierto de Estados Unidos.

Ariadna Farrés es la responsable de salud y seguridad de la misión, y la periodista Núria Jar, especialista en ciencia y salud, también ha formado parte del proyecto. Ambas han pasado este miércoles por los micrófonos de 'Julia en la Onda', donde han contado con detalle cómo ha sido la misión.