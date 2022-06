Diana Morant: "Es una ley a la altura de nuestros científicos. Ni Vox ha podido votar en contra"

Cuatro meses después de recibir el proyecto del Gobierno, el Congreso ha aprobado hoy, sin ningún voto en contra, la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, que incluye una batería de medidas para mejorar la carrera científica, para reducir la precariedad y la inestabilidad laboral y para disminuir la carga burocrática.

La ley -que ha contado con 279 síes y 62 abstenciones- garantiza por primera vez una financiación pública "estable y creciente" de la investigación y el desarrollo (I+D) para converger con la media europea, y fija en ese sentido el objetivo de aumentar regularmente el gasto hasta alcanzar el 1,25 por ciento del PIB en el año 2030.

La ministra Diana Morant, lamenta en los micrófonos de Julia en la Onda que desde que está en el cargo no ha recibido ni una sola pregunta parlamentaria: "No estoy en el perfil de la polémica. La ciencia no despierta titulares, de hecho no he tenido ninguna pregunta parlamentaria y la semana pasada aprobamos una ley de Ciencia que no tuvo ni un solo voto en contra"

Ninguna formación en el Congreso votó en contra de esta ley de ciencia, solo PNV y Vox se abstuvieron: "La ley de Ciencia ha sido muy dialogada y muy consensuada. Hubo prácticamente unanimidad. Ni Vox ha podido votar en contra. Es una ley a la altura de nuestros científicos tras una década con la ciencia muy castigada".

Morant, asegura estar de enhorabuena por los prometedores resultados de la vacuna de Hipra: "La vacuna contra la Covid del CSIC da muy buenos resultados en el laboratorio pero tenemos problemas para encapsularla. Ahora estamos a la espera de sacar al mercado la vacuna de Hipra, con la autorización definitiva de la Agencia Europea del medicamento"

El proyecto incluye un paquete de medidas para reducir la precariedad en el sector (nuevos contratos indefinidos e itinerarios posdoctorales más estables), para retener el talento y tratar de atraer a científicos de prestigio, para reducir la carga administrativa que recae sobre los equipos de investigación, y para agilizar la transferencia de conocimiento a la economía y a la sociedad: "Del año 2012 al 2015 desaparecieron de nuestros país 10.000 plazas de investigadores. Estamos intentado recuperarlos"

Para reducir la precariedad en el sistema, el proyecto incorpora nuevos contratos indefinidos para científicos y técnicos asociados a líneas de investigación, un nuevo itinerario científico posdoctoral encaminado a dotar a los investigadores de más estabilidad: "Los investigadores tenían contratos temporales que solo podían durar 4 años. Ahora hemos pasado a contratos indefinidos, quedan como temporales los predoctorales o los postdoctorales, pero se les reconoce indemnización y se aumenta su dotación"

"El sistema ha tratado a los científicos como presuntos estafadores, ahora hemos eliminado las cargas burocráticas. Papeles habrá que hacer, pero no eso de ir recogiendo hasta los tickets del taxi", subraya.

"Necesitamos investigadores, estamos creando empleo y va a haber una jubilación en masa en centros y universidades porque hace años que no había tasas de reposición. No se cubría los puesto de los científicos que se jubilaban", finaliza la ministra.