Día Mundial de la Menopausia: la importancia de incidir en la salud de las mujeres

Desde el año 2000, cada 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia. Esta jornada sirve para visibilizar esta etapa de la vida de las mujeres, en la que dejan de tener la menstruación y, por lo tanto, dejan de ser fértiles. Ante la falta de tratamiento del asunto, hablamos con Javier Carpintero, director general de la multinacional farmacéutica Theramex, la cual se encarga de atender las necesidades de la salud de las mujeres en diferentes etapas: la anticoncepción, la osteoporosis, la menopausia…

Las necesidades prioritarias durante la menopausia

Tal y como cuenta el experto, "la menopausia es un proceso de bajada de una hormona, lo que conlleva a una serie de afectaciones en la mujer que acaban conduciendo a que muchas de ellas acaben necesitando ayuda en algún aspecto a lo largo de toda esta etapa". Además, ha aportado datos tan significativos como que, hacia el año 2028, habrán tantas mujeres en menopausia como las que no la tienen en España, dado el aumento de la esperanza de vida y la pirámide de la población. En presencia esta información, cabe estar más preparado que nunca para atender sus distintas necesidades durante este periodo de la vida.

En general, hay muy poca atención puesta sobre la salud de la mujer, y más en esta etapa de la vida. Sin embargo, Theramex tiene puesto el foco en la menopausia, una causa con la que está plenamente comprometida: "Tenemos más de veinte productos, siete de los cuales son para esta etapa de la vida. Para nosotros como compañía, es importante tratar este tema y tenemos la responsabilidad social corporativa de empoderar a la mujer para que tome las mejores decisiones sobre su vida", añade Carpintero.

"Sabemos que hoy en día, según los estudios realizados en España, más del 93% de mujeres, que son unas 8,5 millones en España, sufren algún síntoma de menopausia. Desgraciadamente, el 96% no recibe un tratamiento hormonal", denuncia el farmacéutico. "Tenemos la falsa conciencia de que la mujer lo puede soportar todo, y habiendo soluciones y alternativas para que no sufran, sigue siendo un tema que no se aborda", prosigue.

Ante esta situación, Javier ha explicado cómo Theramex está trabajando en promover estudios sobre la menopausia: "Acabamos de firmar una cátedra junto con la Fundación HM Hospitales y el Instituto Palacios, para profundizar en la formación, investigación y divulgación de la menopausia. Una cátedra que ahora mismo es única en el mundo y que va a tener una duración mínima de tres años. Además, vamos a abrir también un observatorio sobre este periodo fisiológico, precisamente, para los medios de comunicación, y también para las instituciones públicas".

Terapias hormonales en la menopausia

El tema del desapego de los tratamientos hormonales viene a raíz de un estudio que hubo en 2002, donde se hablaba del peligro que tenían el uso de estos fármacos para ciertas patologías. A pesar de que se demostró que estas conclusiones eran falsas, revertir esta idea en una sociedad lleva mucho tiempo. Es por ello que los ginecólogos están teniendo "acciones muy interesantes a nivel nacional", confirma Carpintero: "A través de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, España ha sido líder en firmar el primer consenso para hablar contra la hormonofobia y, realmente, institucionalizar, el debate sobre el uso nuevamente de las terapias hormonales".

Para concluir, Julia Otero recuerda que hay opciones para que los síntomas de la menopausia disminuyan.