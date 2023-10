David Trueba: "Tenemos que hacer una película como si nadie supiera quién es Eugenio"

Ya sea por su particular tono de voz, por su infinito cigarro o por sus inolvidables chistes, Eugenio es recordado como uno de los humoristas más emblemáticos de nuestro país. El escritor, actor y director David Trueba homenajea su figura y recupera su legado en su nueva película, "Saben aquell", que explora la trayectoria y la personalidad del cómico dotando de un papel importante a su mujer, Conchita, que tuvo una gran relevancia en su consagración como humorista.

Un biopic muy especial

Después de dirigir los documentales "La Sagrada familia" y "Sofía y la vida real", Trueba regresa al género del biopic con un reto muy particular: "Tenemos que hacer una película como si nadie supiera quién es Eugenio". Esto fue lo que comunicó Trueba a su equipo durante el rodaje del filme, que busca cautivar tanto a aquellos que conocen y aman al humorista como a las nuevas generaciones que no han conocido al cómico del cigarro y el acento catalán.

Esta idea, ha explicado Trueba, surgió después de una visita a un instituto, en el que ningún joven conocía la figura de Eugenio. "Yo creo que vivimos en un momento muy curioso, donde no hay ningún interés por el pasado, y el presente es abrumador", ha reflexionado Trueba, que ha explicado además que, en estas alturas de su vida, recurre en sus obras a temas del pasado, pensando en las nuevas generaciones. El cineasta ha explicado que, de este modo, a los más jóvenes está "dejándoles un poco ordenada" la visión que ha tenido: "Si no pones orden en el pasado, no se puede cambiar", ha reflexionado Trueba en los micrófonos de Onda Cero.

Regreso a los orígenes de un cómico

David Trueba conoce a Eugenio desde que era un niño: el director ha comentado a Julia que su primer contacto con el cómico fue a los 10 años, cuando un compañero de clase le enseñó una cinta con grabaciones de sus chistes. Sin embargo, la película también retrata a otros personajes del mundo del espectáculo de la época, como a Chicho Ibáñez Serrador - interpretado por Paco Plaza- o a Mónica Randall, encarnada por la misma actriz.

Con todo, el personaje de mayor peso en la película es Conchita Alcaide, la primera mujer de Eugenio: en la entrevista, Trueba ha explicado como esta mujer consiguió inspirar a Eugenio para pasar de trabajar en un taller de joyería a conquistar los escenarios de los clubes underground de Barcelona.

El secreto de un maestro del humor

Al hablar acerca de la clave del éxito de Eugenio, Trueba ha admitido que "es imposible saber su secreto", aunque ha apuntado una de las claves: "Nadie esperaba escuchar chistes de una persona con ese rostro impávido, con ese acento catalán y tan serio", ha explicado el director de cine.

A la hora de buscar un intérprete para tan particular personaje, Trueba ha confiado en el actor David Berdaguer, que en un concurso de imitaciones de Eugenio ganó al propio Eugenio. Lo que más ha impresionado a David Trueba de la actuación de Berdaguer es su manera de dominar la entonación de Eugenio: "Cuántos elogios voy a recibir gracias a la actuación de David Berdaguer...", ha bromeado el cineasta en la entrevista.

La película "Saben aquell" se estrena el día 1 de noviembre, y recupera los mejores chistes - y también los momentos más oscuros- del inolvidable cómico Eugenio.