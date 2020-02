"Llevo toda la vida. Acabo de hacer 80 años y tengo que decir que me ha sentado fatal", cuenta Concha Velasco en Julia en la onda. La actriz protagoniza en este momento 'El Funeral', una obra escrita por su hijo y en la que hace de estrella que regresa en forma de fantasma a su propio velatorio.

Concha Velasco reconoce que le encanta hacer televisión y cine, pero el teatro es especial. "El escenario es más que una medicina, es el respeto que tengo al público y mi pasión; como el amante fiel, el que no te defrauda y te deja envecejer con dignidad".

"Me gustaría que mi entierro se llene de gente y que se rían"

A raíz de la nueva obra que ahora estrena en Barcelona, Concha Velasco habla de cómo le gustaría que fuera su funeral: "Me gustaría que fuera un éxito. Quiero ser la protagonista y ahí sigo, con 80 años, por eso quiero que mi entierro se llene de gente y que se rían y pisen donde tengan que pisar".

Además, recuerda la polémica por el movimiento 'Me too' en el cine: "Espero que haya cambiado la situación, hubo una temporada en la que muchas decían que se tenían que desnudar delante del director y del productor. Yo no tuve que hacerlo, a mí no me ha pasado, pero me solidarizo y me pongo de parte de quien le haya pasado".