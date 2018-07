Scaliter comenta que “la ciencia es lo que nos impulsa a avanzar y a menudo los sistemas políticos nos impulsan a quedarnos en un ritmo de cuatro años. Mientras la ciencia sirve a un propósito mundial, el político a un propósito personal”.

El divulgador cientifico agrega que "los países que invierten en ciencia no lo hacen porque son ricos, sino que son ricos porque invierten. Eso es lo que les hace más poderosos. Hay países que no tienen ningún recurso, por ejemplo, Singapur, que no tiene agua, sin embargo es una potencia tecnología".

Ademas, explica que "la ciencia nos parece ficción porque nos falta información, como no estamos alerta sobre lo mucho que se está innovando alrededor nuestro pensamos que es mentira".