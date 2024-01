Chanel Terrero: "He cocinado a fuego lento mi primer disco para saber cómo me gusta cantar"

A casi dos años de su tercer puesto en 'Eurovisión', Chanel Terrero, ha presentado su primer disco, ¡Agua!, en Julia en la onda.

La cantante asegura que estos dos años desde su "hazaña" en Eurovisión han sido muy fructíferos y muy interesantes y como resultado han tenido el disco ¡Agua!, del que dice que se siente muy orgullosa.

El proceso de creación de su primer disco

"¡Agua!, es ese trabajo que yo quería hacer en este proceso de creación, donde he encontrado mi sonido", reconoce.

"He cocinado a fuego lento este disco para saber, entre otras cosas, cómo me gusta cantar, cuáles son los giros vocales que quiero utilizar, cuáles son las letras con las que me siento más cómoda...", ha relatado la artista.

Sobre lo que ha aprendido en estos dos años de proceso creativo, Chanel asegura que ha aprendido muchas cosas, entre ellas, ha aprendido a fluir y a soltar las riendas de la perfección.

Chanel también comenta cuáles han sido sus piedras en el camino desde que llegó a Eurovisión, y reconoce que no te preparan para el éxito, pero asegura que "tengo la madurez de haber vivido mucho en esta profesión y la situación que me tocó vivir lo hice de forma muy hermética".

Además, Chanel compara sacar su primer disco con enamorarse por primera vez. "Tengo una sensación como de enamoramiento adolescente".