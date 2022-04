Carmen Maura recibirá un premio platino de honor en los Premios Platino 2022: "Me hace mucha ilusión estos premios porque he trabajado mucho"

La actriz española Carmen Maura, será homenajeada en los Premios Platino 2022 por ser una de la grandes instituciones a nivel mundial del cine iberoamericano.

"Me hace mucha ilusión estos premios porque he trabajado muchísimo. He tenido un montón de experiencias, muy divertidas, también he tenido sustos, pero es interesantísimo. Es un mundo que me ha brindado montones de pasiones", resalta.

A lo largo de su carrera, hemos podido ver a Maura interpretar a grandes mujeres como Pepa en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' o Julia en 'La comunidad' del director Álex de la Iglesia. Carmen Maura se siente agradecida por todos los papeles que le han adjudicado los que define como "muy buenos". Además, la actriz ha confesado en 'Julia en la onda' que trabajar con Álex de la Iglesia es "genial". "Álex es como un niño pequeño, que eso tiene el inconveniente que pierde el sentido del peligro", ha señalado. Maura ha dicho que tienen un proyecto en mente con el director que espera poder realizar antes de retirarse del cine.

La actriz que estrenó el pasado 27 de febrero "La golondrina" en el Teatro Hebertot en París, ha dicho que siente que el público de España la quiere más. "Somos muy distintos, pero yo la verdad, prefiero ser actriz española" ha comentado.

A la invitación de Julia Otero, Carmen Maura no duda en volver al programa, siempre y cuando no haya que madrugar. "A mi la radio me encanta pero sin madrugar mucho ¿no? Bueno, un día voy".