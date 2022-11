Cáncer de pulmón: solo un 30% de los tumores se diagnostican cuando todavía son curables

El 17 de noviembre es el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, la primera causa de mortalidad por esta enfermedad en España. Solo en 2020 casi 22.000 personas fallecieron por esta causa.

El abordaje tardío de este tipo de cáncer es uno de sus principales problemas, ya que más de la mitad de los pacientes son diagnosticados cuando la enfermedad está muy avanzada. Además, la media de edad en el momento en el que se hace la valoración es de 70 años. Nos acercamos a esta enfermedad de la mano de Azkarate Martínez, oncólogo médico del Hospital Universitario Son Espases de Mallorca.

Un 70% de los tumores del pulmón se diagnostican tarde

Solo un 30% de los tumores del pulmón se diagnostican cuando todavía son curables. "El cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte en nuestra población y la principal causa de muerte por cáncer en nuestra población. Desgraciadamente, solo una pequeña parte de los pacientes que sufren cáncer de pulmón se diagnostican en esta fase precoz, algo que es imprescindible para poder curarlos", ha explicado el doctor Martínez.

El motivo por el que se diagnostica tan tarde la enfermedad es porque es un tumor silencioso, ya que no da señales hasta que está muy avanzado, lo que empeora radicalmente el pronóstico. Según el experto, ya hay estudios intentando determinar quién puede beneficiarse de un screening en cáncer de pulmón, algo que es difícil por las complicaciones que se pueden derivar de estas pruebas: "Estas investigaciones que están en marcha seleccionan a la población por factores de riesgo, como por ejemplo, el hábito tabáquico. Además, en los últimos años se están desarrollando nuevas técnicas como puede ser la biopsia médica que nos tiene que ayudar a detectar el cáncer de pulmón cuando todavía no se ha expandido por el cuerpo y es operable. Desarrollar todos estos estudios y estas tecnologías es caro y aprovechamos para pedir financiación para investigación en cáncer de pulmón".

La complejidad del cáncer de pulmón

"El cáncer de pulmón se diagnostica tarde y el hecho de detectarlo en estas fases hace que cada caso deba valorarse de forma individual para que reciba un tratamiento óptimo. Para conseguir esto, en todos los hospitales de nuestro país existe un Comité de Tumores Torácicos donde oncólogos, neumólogos, radiólogos, radioterapeutas, cirujanos torácicos, patólogos, y un grupo diferente de especialistas que aportan su conocimiento en la toma de decisiones, valoran cada caso. Esto hace que cada decisión, de cada tratamiento, de cada paciente, sea único", ha valorado el oncólogo.

Además, Azkarate ha destacado que en los últimos años se han determinado mejor molecularmente los cánceres de pulmón, lo que hace que cada caso se trate de forma exclusiva. Al mismo tiempo, ha anunciado la buena noticia de que en los últimos 15 años, se han desarrollado decenas de tratamientos para el cáncer de pulmón, desde quimioterapias de nueva generación, a terapias dirigidas, inmunoterapias... "Ahora tenemos un arsenal terapéutico contra el cáncer de pulmón que era un sueño a principios de los años 2000. Esto hace que tengamos que seleccionar mejor el tratamiento para cada paciente".

Los tipos de cáncer de pulmón

No hay un solo tipo de cáncer de pulmón. "Gracias a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías, y gracias a la secuenciación genómica, hoy sabemos que hay muchos más subgrupos de cáncer de pulmón que podemos diferenciar según las proteínas que expresa el tumor o alteraciones moleculares que somos capaces de detectar en los genes del propio tumor. Basándonos en estos resultados, podemos elegir el mejor tratamiento para cada paciente en cada momento, puesto que cada subgrupo va a tener un pronóstico totalmente distinto", ha reconocido el especialista.

Síntomas del cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es silencioso. Sin embargo, existen algunos síntomas frecuentes que aparecen conforme se va desarrollando la enfermedad. El doctor ha destacado que los síntomas frecuentes son comunes a todos los tipos de cáncer de pulmón como por ejemplo, una tos crónica y persistente: "Si tienes una tos sin una causa aparente hay que consultar a un especialista. También si el paciente presenta falta de aire, dolor en el tórax o, aunque es menos frecuente pero más característico, expulsar moco con abundante sangre. Estos síntomas nos van a encender una luz de alarma que nos hará prestar especial atención al diagnóstico".

Principales innovaciones terapéuticas

Todos los tipos de cáncer de pulmón se pueden beneficiar de diferentes innovaciones terapéuticas que han aparecido. No obstante, el doctor Martínez ha destacado dos: las terapias dirigidas y la inmunoterapia: "Cuando detectamos una alteración molecular y podemos tratarla con el tratamiento dirigido conseguimos muy buena respuesta y una mayor supervivencia. El otro gran grupo de tratamientos es la inmunoterapia, la cual reactiva el sistema inmune del paciente contra las células del tumor y consigue frenar la enfermedad. A pesar de que es un tratamiento que no funcione para todos ha supuesto una revolución", ha resaltado.

Gracias al Grupo Español del Cáncer de Pulmón también se ha demostrado que incluso en estados iniciales y precoces, la inmunoterapia tiene un papel que conseguirá mejorar los resultados que hay hasta ahora en supervivencia.

El cáncer de pulmón se relaciona en un 80% con el tabaquismo

Para terminar, el oncólogo médico ha comentado el curioso dato que define el perfil de los pacientes con cáncer de pulmón: "En los últimos años estamos viendo como hay un aumento en el número de casos en las mujeres y una disminución en el de hombres. Esto está relacionado con el hábito tabáquico. El cáncer de pulmón se relaciona en un 80% con el tabaquismo, por lo tanto, el riesgo es directamente proporcional. Como las mujeres se incorporaron más tarde a l hábito de fumar y el cáncer de pulmón aparece décadas después de empezar a fumar, es ahora, décadas más tarde cuando encontramos el pico de casos en las mujeres".

Peo ¿Qué ocurre con aquellas personas que no fuman y aún así presentan la enfermedad? "Desgraciadamente hay otros factores como los ambientales, o algunos contaminantes, pero también algunos componentes genómicos que pueden predisponer a desarrollar cáncer de pulmón.. Afortunadamente, son los que más alteraciones moleculares podemos tratar con fármacos dirigidos", ha concluido Martínez.