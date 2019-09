Aurora Araujo denuncia el intrusismo en fisioterapia: "No dejaría que un ingeniero me operase del corazón por mucho que sepa"

"A mí no se me ocurriría que me operase del corazón un ingeniero aeronáutico por mucho que sepa de corazón. Pues en la fisioterapia ocurre muchas veces eso", asegura.

Araujo explica que todo depende de lo que busque el paciente y que no hay que confundir "un abordaje con un objetivo": "Si tu objetivo es un tema de salud, acude a un profesional sanitario, pero si es de relajación, sí puedes acudir a personas que dan masajes".

¿La vuelta a la rutina provoca lesiones?

La decana del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Madrid confiesa que justo después de las vacaciones, notan una subida en la visita de pacientes a las consultas porque hay "una reactivación de la actividad".

Asegura que el reposo es lo "peor" que existe a día de hoy porque el cuerpo "está preparado para moverse" y en vacaciones nos dedicamos al descanso, por lo que es frecuente volver con dolencias o lesiones provocadas por esto.

Araujo considera que la vuelta de vacaciones supone el regreso a una "exigencia física" para la que no estamos preparados porque hemos estado mucho tiempo teniendo una "actividad escasa".