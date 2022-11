Así es el plan pionero de Huelva contra los tsunamis: "Va a ocurrir en algún momento y hay que estar preparados"

En 1755, un terremoto en Lisboa arrasó por completo la costa de Huelva. La investigación de los expertos determinó que antes habían llegado otros, lo que llevó a crear un plan pionero para prevenir y saber qué hacer a la hora de enfrentarse a una catástrofe de tal magnitud. "El 1 de noviembre de 1755, el tsunami mayó a 1.000 personas en Ayamonte, cuando solo existían cabañas de pescadores en la costa", cuenta Juan Antonio Morales, catedrático de Geología, en Julia en la onda.

Morales asegura que "va a llegar" un tsunami a las costas de Huelva, y se remonta a los anteriores. "Antes del terremoto de Lisboa, hubo uno en 1531. Ya hace 267 del terremoto de Lisboa y anteriormente hubo varios, por lo que ya tenemos una aplicación que te dice dónde estás y cuál es la vía más rápida para llegar a un lugar seguro. Hay que tener lugares de encuentro y hay vídeos que te dicen qué debes hacer".

El plan está disponible a través de este enlace y tiene en cuentas las conclusiones de la investigación. "Hay media hora desde que se produce el tsunami hasta que llega a la costa. Si alguien siente un terremoto que te tira el suelo, que te parece eterno, que se caen los muebles y se agrietan las paredes, probablemente a la media hora vendrá un tsunami. A Huelva capital tardaría 45 minutos", ha comentado Morales, a lo que ha añadido que habría que ir hasta "la zona más alta", en este caso, Los Cabezos.

Por último, el catedrático ha subrayado que los tsunamis habían dejado un "rastro geológico", lo que ha permitido concluir que ha habido un total de 14 olas gigantescas en toda la historia. "Habrá un número 15. En mi equipo creíamos que hacíamos la guerra por nuestra cuenta y las autoridades no pudieron mirar para otra parte. Los geólogos siempre somos locos que lo advertimos", ha afirmado Morales.

"El Mar Mediterráneo también tiene riesgo de tsunami. He visto bloques de dos o tres toneladas subidos a la costa. Allí no hay nada estudiado, no sabemos de cuánto en cuánto tiempo. Pero todos tienen su riesgo", ha finalizado Juan Antonio Morales.