Alzheimer: así es la enfermedad que afecta a 800.000 personas en España

Hay cifras realmente impactantes como por ejemplo, saber que en España tenemos 800.000 personas afectadas por el alzheimer. Según el Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias, se calcula que para el año 2050, podríamos llegar a dos millones de casos en España, mientras que en todo el planeta, serían 132 millones de personas las que sufrirán esta enfermedad.

En el día mundial del alzheimer, hablamos con el doctor Guillermo García Ribas, neurólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y con José Antonio García, paciente y miembro del Panel de Expertos de Personas con Alzheimer de CEAFA.

Qué es el Alzheimer de inicio precoz

Cuando pensamos en afectados por alzheimer, pensamos en personas mayores. Sin embargo, hay un 10% de pacientes que son muchos más jóvenes.

“El cumplir años tiene sus cosas buenas pero también tienen sus enfermedades asociadas. Una de ellas es la enfermedad del alzheimer, lo que antiguamente denominábamos como demencia senil, un término que debemos de descartar. Pero, hay un porcentaje de entre un 10% y un 15%, en los que esta enfermedad tan devastadora debuta en edad previa a la jubilación. Esto es lo que llamamos alzheimer de inicio precoz, ya que aparece entre los 60 y los 65 años de edad”, ha explicado el neurólogo.

El experto ha propuesto cambiar la percepción de cómo son las personas con alzheimer, puesto que no todos los pacientes tienen que ser ancianos: “Ahora mismo se están abriendo cantidad de oportunidades para las personas que empiezan en esas edades y tienen una vitalidad tremenda. Con el diagnóstico, este rango de edad sufre un impacto muy importante a nivel cognitivo que les impide poder disfrutar”.

La importancia de la detección precoz

Según García Ribas, la sociedad tiende a idealizar la enfermedad asociándola al anciano frágil y débil, pero insiste en que hay personas sanas y activas que también la padecen: “Es una enfermedad que no solo la sociedad, sino también los médicos, tenemos identificada en personas ancianas, por lo tanto, un caso precoz es de difícil diagnóstico, primero desde el punto de vista médico porque no estamos acostumbrados a pensar que el alzheimer se puede

comportar de esta manera, y segundo, desde la evaluación, puesto que en este tipo de personas es distinta y requiere de mayor tiempo”, asegura.

Así lo vivió José Antonio García, que tardó tres años en ser diagnosticado: “En 2011 yo trabajaba como inspector de una gran compañía de seguros y empecé a notar fallos. Yo era muy metódico y de repente todo se me olvidaba. Fui a un médico pero no me hizo caso. Un año más tarde me dio un ictus y tras dos años de muchas pruebas, me mandaron al neurólogo. Finalmente, en 2014 me diagnosticaron alzheimer”.

El miembro de CEAFA, que fue diagnosticado con tan solo 58 años, cuenta que la enfermedad le cambió la vida: “La enfermedad es muy complicada en la sociedad en general, en la familia en particular y en los médicos. Cuando me diagnosticaron le pregunté al neurólogo que podía hacer. Me dijo que tenía que mantenerme activo física y mentalmente. Acepté desde un principio lo que me ocurría y fui buscando ayuda hasta encontrar un tratamiento no farmacológico que me va de maravilla. Ahora mismo estoy totalmente activo en todos los aspectos de la vida, incluso soy el autor judicial y cuidador de mi madre que tiene 93 años”, comparte el paciente.

Los primeros síntomas que deben alertar al enfermo

A pesar de que “cientos de miles de personas tienen olvidos, porque es una consecuencia habitual en nuestra sociedad, hay que alertarse cuando nos olvidemos de las cosas y nos las tengan que decir los que están alrededor. Cuando no tengamos la capacidad de caer en la cuenta de todos estos pequeños fallos que tenemos”, comenta el especialista.

“La persona que se olvida, se olvida de que se ha olvidado y de que lo olvida, por lo tanto, hay una cierta apatía, indiferencia o despreocupación hacia estas cosas que pasan, tendiendo a minimizarlo. Son los que están alrededor los que se van dando cuenta de que hay una serie de olvidos que son sistemáticos y continuados, olvidos aislados, olvidos que no somos capaces de describir, olvidos que hasta a nosotros nos impactan que nos hayamos olvidado de eso”, continúa explicando el doctor Guillermo García Ribas.

Cómo reducir las probabilidades de tener alzheimer

El alzheimer no tiene cura pero se puede prevenir, tal y como afirma García Ribas: “Es importante mantener una actividad social continuada. Aquellas personas que se retraen, que viven solas, que tienen tendencia al aislamiento y a no relacionarse con los demás, son los que más pueden desarrollar la enfermedad. Lo que más estimula el cerebro es la interacción con otro cerebro. Por lo tanto, el hablar, el tener actividades en grupo, el participar en reuniones sociales es una de las mejores herramientas para nuestra salud. A esto hay que añadirle el ejercicio físico, mantenerse activo físicamente, caminar todos los días y evitar los factores que se llaman de riesgo vascular”, ha recomendado el doctor.

Mientras tanto, José Antonio ha hecho caso de los profesionales, y asegura poner en práctica todos estos consejos, los cuales le han funcionado tras 18 años de su diagnóstico.