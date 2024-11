ENTREVISTA EN JULIA EN LA ONDA

Almudena Carracedo y Elena Sarasate: "Miras a tu alrededor y compruebas que muchas mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual"

La directora Almudena Carracedo acaba de ganar el Premio Ondas a Mejor Documental Televisivo por 'No estás sola: La lucha contra La Manada'. Hemos hablado con ella y hemos recordado la cronología de ese caso que sacudió la sociedad española. También hemos podido escuchar a Elena Sarasate, la fiscal del caso de La Manada, que ha declarado: "Nosotros cuando vimos el vídeo no tuvimos ninguna duda: allí no había ningún tipo de consentimiento".

