El Gabinete: Libertad vs. Seguridad

Hablamos de la vieja dicotomía entre la libertad y la seguridad. "Ahora tenemos una dialéctica muy engañosa en la que se contrapone la libertad a la salud", ha afirmado Julia Otero, y es que, "la falta de la segunda merma gravemente a la primera", pero personas como el primer ministro de Reino Unido se niegan a verlo.

Boris Johnson ha tenido el "arrojo" de llamar al día de hoy, el día de la Libertad, porque decaen todas las restricciones de la Covid-19. "No hay un científico que no se lleve las manos a la cabeza ante una medida que toma un país en el momento de expansión máxima del virus ya que están en los 50.000 contagios diarios", recuerda Otero.

En cambio, en Francia, están remando en la dirección contraria. Macron no descarta que vuelva el toque de queda y dicta la obligatoriedad de la vacunación completa si los franceses quieren hacer vida pública: "No tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la adolescencia de mis hijas, así como su derecho a estudiar adecuadamente, por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa , no nosotros".

¿Se ha pervertido el término Libertad? Hoy analizamos el debate "Libertad vs. Seguridad" con Julián Casanova, Elisa Beni y Juan Manuel de Prada.

Julián Casanova niega que haya debate: "El debate de Libertad versus Seguridad siempre ha estado relacionado con temas de libertades básicas y de expresión, pero cuando están los hospitales saturados y las cifras de personas contagiadas alcanzan cifras tan altas no se puede debatir. Es muy malsano".

Elisa se ha posicionado a favor de Macron: “Lo que propone Macron es la idea de que quien está vacunado no puede estar metido en la misma bolsa de derechos y libertades que aquel que no lo está. Tal y como están las cosas igual es más práctico discriminar entre quien ya está protegido y quién no, antes de que nos encierren a todos”.

Juan Manuel de Prada ha criticado la frase de Macron y ha dicho que "esconde un sofisma que no justifica la discriminación" y le ha acusado de que "trata de enfrentar a unas personas con otras". Abundando en la línea de Elisa, ha dicho que "el conflicto entre libertad y seguridad no se puede solventar imponiendo una sobre la otra". "Además, considera que un Estado tiene la obligación de arbitrar unas medidas de seguridad que bajen los riesgos hasta lo razonable".