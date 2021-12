El Gabinete: ¿Están muriendo las tradiciones?

LEER MÁS Una de las tradiciones más populares en España

Según el diccionario, una tradición es "una creencia o comportamiento que se pasa de generación en generación en una familia, una cultura o una religión". Elisa Beni, la autora de 'El Gabinete' de hoy, propone hablar de este fenómeno. Y es que, las tradiciones se pueden matar o pueden incluso llegar a morir.

En este segundo año de pandemia, pocas tradiciones navideñas han quedado inmunes. No van a haber cotillones de Nochevieja, ni fiestas multitudinarias. Además, en la mayoría de ciudades han quedado descartadas las cabalgatas de Reyes Magos

"Nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no hemos hecho y por un lado no ha pasado nada. Por otra parte, tengo la provocadora idea de que en el fondo de nosotros mismos, todos sabemos que hay algo que no hemos podido hacer que nos ha aliviado. Es decir, dentro de estas disruptivas navidades, todos podemos reconocer que hay tradiciones que suponen una carga", ha apuntado Elisa Beni.

Arturo Téllez ha apuntado que "en muchas ocasiones, cumplimos las tradiciones de manera automática sin ser conscientes de si esa tradición tiene sentido o no, siguiendo una estela que viene ocasionada por una cierta sanción social".

¿Son las tradiciones ritos de paso? ¿Utilizamos la pandemia como excusa para no ver a quienes no queremos? Lo analizamos con Elisa Beni, Arantxa Tirado y Julio Lleonart.