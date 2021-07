El Gabinete: ¿Debe volver a decretarse el estado de alarma?

La incidencia del coronavirus en España no deja de crecer y ya es uno de los países con más casos de Europa. Este asciende en especial entre los jóvenes, ya que mientras la media nacional es de 250 por cada 100.000 habitantes, entre los jóvenes es 717. Algunas comunidades piden endurecer las restricciones y, mientras Cataluña cierra el ocio nocturno, en Galicia se pedirán PCRs negativas para entrar en las discotecas. ¿Cómo se debe actuar ante esta quinta ola? Lo analizamos con Ignasi Guardans, Estefanía Molina y Fernando Iwasaki.

Guardans destaca que esta ola se nota menos porque no hay tantos hospitalizados, pero sí tiene un impacto enorme en el turismo, teniendo en cuenta que los visitantes eligen irse a otros países. Apunta que hay que tener "responsabilidad individual" y que los padres de los jóvenes, especialmente los menores, deben educar bien a sus hijos en este sentido.

Por su parte, Molina recalca que cuando se vio que solo quedaban por vacunar a las franjas más jóvenes, "se asumió que la pandemia se había acabado" porque además la mascarilla ya no era obligatoria. Asimismo, manifiesta que "no todos los jóvenes son inmunes" y hay que tener cuidado porque a pesar de que las UCIs no estén saturadas, sí lo está la atención primaria.